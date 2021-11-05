Блогер BalaganOFF — белорусам: Если вся страна остановится — это увидят все 5 5.11.2021, 11:40

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Александр Рыков

Какой еще триггер нужен?

Блогер Александр Рыков, автор YouTube-канала BalaganOFF, отреагировал на так подписание Путиным и Лукашенко так называемых «союзных программ»:

— Какой еще триггер нужен людям, когда у тебя забирают Родину? Понятно, на улицу нельзя выходить, всех постреляют. Не нужен уже никакой политик, никакой призыв. Сделайте Народный карантин, останьтесь все дома, покажите, что мы любим Родину, мы не дадим ее продать.

Если остановится вся страна — это уже будет шаг. Это увидят все.

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