В России от коронавируса скончался воевавший в Украине «казачий генерал»11
- 5.11.2021, 11:33
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Наемник происходил из Свердловской области РФ.
Российский наемник, «казачий генерал», Сергей Антропов скончался в Свердловской области РФ от последствий коронавируса. Об этом сообщил блогер Necro Mancer.
«Антропов Сергей Николаевич «Николаевич» (Свердловская обл., 13.07.1957) умер в РФ 31.10.2021 от двусторонней пневмонии, похоронен 04.11.2021 в деревне Кашино», — написал автор публикации.
Он также опубликовал пожизненное фото российского наемника, а также фото с его похорон в России.
Кроме того опубликован скриншот сообщения в соцсети, где написаны подробности о смерти российского наемника.