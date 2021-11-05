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В России от коронавируса скончался воевавший в Украине «казачий генерал»

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  • 5.11.2021, 11:33
  • 5,696
В России от коронавируса скончался воевавший в Украине «казачий генерал»
Сергей Антропов

Наемник происходил из Свердловской области РФ.

Российский наемник, «казачий генерал», Сергей Антропов скончался в Свердловской области РФ от последствий коронавируса. Об этом сообщил блогер Necro Mancer.

«Антропов Сергей Николаевич «Николаевич» (Свердловская обл., 13.07.1957) умер в РФ 31.10.2021 от двусторонней пневмонии, похоронен 04.11.2021 в деревне Кашино», — написал автор публикации.

Он также опубликовал пожизненное фото российского наемника, а также фото с его похорон в России.

Кроме того опубликован скриншот сообщения в соцсети, где написаны подробности о смерти российского наемника.

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