«Смакуем синюю курицу» 5 5.11.2021, 11:54

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Фото: Наталья Мущинкина

Россияне рассказали о выживании в связи с ростом цен.

Бешеный рост цен в России продолжается - и это на себе прочувствовали все россияне, не считая, наверное, фигурантов списка богачей. За два года многим пришлось пересмотреть приоритеты, поменять привычки.

Журналисты mk.ru выяснили, как выживают люди в российских регионах с невысокими зарплатами. Для кого-то выходом стала заготовка ягод в лесах, кто-то приноровился неделю есть синюю курицу или покупать хлеб только вечером, когда он дешевле. А некоторые стали мечтать о «букете из картошки».

Калуга: «Телевизор из экономии смотрю в темноте»

Многим калужским пенсионерам сейчас в прямом смысле слова приходится выживать. «Когда я, находясь на пенсии, еще работала до 71-го года, еще хоть как-то жила при своей зарплате в 10 тысяч рублей. Сейчас школу свою бросила – уволилась с 1 сентября, так как сильно устала, и просто впала в шоковую ситуацию. На одну пенсию только выживаю, как мне не хватает в помощь тех 10 тысяч рублей!», – рассказывает пенсионерка из Калуги Елена Климова. У нее, впрочем, есть свой-лайфхак по выживанию в такие времени, хотя в реальности от таких условий хочется плакать.

Женщина живет в своей пятиэтажке с самого заселения, а это уже более 40 лет. В подъезде все давно стали родными и все примерно одного возраста – в большинстве пенсионерки. Мужья у всех умерли. Пенсии маленькие, вот и выживают все вместе, объединившись. Кто-то из соседей варит суп и остальных приглашает к себе на обед. Есть даже условный график, кто к кому приходит. Зачастую суп из консервов. Летом очень выручает окрошка, ведь зелень со своего огорода, хорошая экономия. Квас настаивается на черной корке хлеба, зато - «свой и без консервантов».

А еще калужские пенсионеры наловчились приобретать продукты по дешевке. Каждое утро до 10 часов в одном из сетевых магазинов для пенсионеров действует скидка – 15%. Поэтому здесь по утрам всегда выстраивается очередь из пожилых покупателей. Но и это еще не все, чем «помогают» пенсионерам в магазине. Практически каждый день торговая точка выкладывает за порогом просрочку. И об этом уже отлично знают местные жители. Такая продукция разлетается мгновенно, здесь действует даже своя «мафия», которая может не подпустить к оставленным продуктам. Взять тот же просроченный йогурт или пачку масла бесплатно для стариков - большая удача.

При этом большая часть пенсии уходит на оплату квартиры. И здесь пенсионеры научились экономить. Елена, например, моет посуду в тазике, чтобы сэкономить воду. Затем сливает жидкость в ведро, из которого потом смывает унитаз. Получается двойная экономия. Свет в квартире старается включать в крайних случаях, телевизор смотрит в темноте. Бытовых электроприборов, таких, как электрочайник или микроволновка, давно в доме нет. Чай кипятит на газу, это намного дешевле.

В квартире есть отдельно выделенный шкафчик под пакетики и баночки. Елена никогда не выкидывает баночки из-под йогурта или подложки из-под тех же самых магазинных куриных ножек. Такая тара - отличное подспорье для заморозки зелени с собственной дачи или для протёртых ягод. Не выбрасываются пакетики и даже мешочки из-под того же хлеба. Все аккуратно моется, сушится и в дальнейшем используется для хранения каких-либо продуктов.

Одежда и постельное белье в дом не покупаются вообще. Денег на это просто нет. Здесь в помощь старенькая швейная машинка времен СССР и вещи, купленные в прошлые времена. Белье приходится перешивать из старых оставшихся лоскутов, а на поношенную одежду ставить заплатки. В целом получается даже симпатично - в стиле современного пэчворка.

Пожилой маме стараются помогать дети. Но пенсионерка зачастую отказывается от помощи, считает, что нынешней молодежи живется еще тяжелее. Если сын переводит на карту денег, то Елена обязательно откладывает их про запас, «еще пригодятся" - говорит. Когда началась пандемия коронавируса и всех пожилых отправили на самоизоляцию, дети подарили пенсионерке простенький смартфон, чтобы с ней можно было общаться с помощью видео через WhatsApp. Это дает возможность хоть изредка видеть внуков.

Саратов : «Народ все посадки обобрал»

«В этом году все вспомнили про консервацию, о которой давно забыли, — рассказывает Людмила Алферьева, председатель саратовского регионального отделения общественного всероссийского движения «За жизнь». — Молодые семьи раньше вообще закруток не делали, всё покупали в магазинах. Заготовки — один из забытых лайфхаков этого года. В лесах творится полное сумасшествие: мы поехали за черноплодной рябиной, так её народ всю в посадках обобрал. Запасаются боярышником, шиповником, массово выезжают за грибами, как в голодные годы. Замораживают, закатывают в банки.

Фото: Лилия Шарловская

Учитывая рост цен, семьи с детьми выручают акции в магазинах, некоторые пользуются скидкой «последняя цена». Это когда до окончания срока годности продукта осталось пару дней, и магазин делает уценку. Заметила, что стало больше семей, посещающих секонд-хэнды, в мессенджерах популярны группы по обмену детскими вещами. Возникает впечатление, что сейчас идёт возврат к тяжёлым девяностым годам».

Корреспондент «МК в Саратове» заметил ещё одну тенденцию: саратовцы перестали выбрасывать ношеную обувь и одежду, и, если не хотят тратить время на обмен или продажу через интернет, просто выкладывают кроссовки, ботинки, туфли прямо возле урн и мусорных баков.

Саратовский предприниматель Алексей Козырев отмечает, что стал реже делать спонтанные покупки в крупных гипермаркетах. «Раньше мы с семьёй закупали что-то впрок: оливковое масло, кофе, маслины, сладости набирали по акциям, – говорит предприниматель. – Сейчас едем в магазин со списком самых необходимых продуктов, ничего лишнего не берём.

Раньше жена покупала хлеб, слойки в пекарнях днём, во время обеденного перерыва на работе. Сейчас дожидается скидок (с 19:30 – 30%) и рассказывает, что каждый вечер очередь к пекарням на улице стоит».

Ещё Алексей заметил, что в последнее время покупатели в крупных гипермаркетах (и не только пенсионеры) набирают бесплатные фасовочные пакеты – по 10-20 штук, отрывают от общего рулона и прячут в сумку. «Конечно, это не воровство, фасовочные пакеты – бесплатные, но сам факт говорит о том, что многие люди уже дошли до ручки», – резюмирует предприниматель.

Из-за подорожавшего провианта саратовцы вынуждены экономить на самых, казалось бы, доступных продуктах. «За последний год доход нашей семьи увеличился, но при этом жить мы стали хуже, чем три года назад, – признаётся известный саратовский эколог Ольга Пицунова. – То есть денег стало больше, но их не хватает на самое необходимое. Цены выросли, поэтому кроме продуктов, бытовой химии и лекарств наша семья почти ничего не покупает. Мясо почти не едим, в основном, курятину, хотя и она подорожала. Из одной курицы готовим три блюда: два вторых, а кости – на бульон.

Изобретаем какие-то новые рецепты - оладьи, блюда из овощей. Но даже сезонные овощи в этом году не слишком доступны: самый дешевый репчатый лук – 23-25 рублей за кг, морковь, свёкла по 30 рублей. Картофель стал стоить 45 рублей, много его не купишь.

Почему-то в Саратове резко выросла в цене прудовая рыба: в прошлом году буффало можно было купить по 68 рублей за кило, в этом уже 150. То есть стоимость рыбы приближается к цене курятины. Не понятно, куда пропали наши прудовые фермерские хозяйства, которые поставляли продукт на рынок».

Челябинск: с гречки перешли на перловку

На том, что жить стало тяжелее и дороже, корреспонденту «МК-Челябинск» пожаловались читатели с разным уровнем дохода. Сложнее всех приходится многодетным семьям. Челябинке Анастасии - 40 лет, она мама трех дочерей, которых воспитывает одна, без мужа. Зарабатывает Настя 32 тысячи рублей в месяц, она – дизайнер с высшим образованием. Бывший супруг иногда помогает, подкидывает 5-10 тысяч, но нерегулярно, у него нет постоянной работы. Две дочери – дошкольницы, третья учится во втором классе.

По словам женщины, в ее семье теперь жесткий лимит на покупку продуктов. «Квартира у нас своя, – рассказала Анастасия. – Но коммуналка выросла, и не платить ее нельзя. А еще лекарства, хозтовары, интернет и прочее. Сели с девочками и обсудили, на чем будем экономить. Младшие хотят хоть какие-то игрушки, старшая мечтает о новых кофточках, а не отданных соседями из жалости, я их всех понимаю. Договорились, что тогда в месяц будем тратить на продукты не больше 10 тысяч рублей.

Сразу исключили дорогие мясные продукты, заморские конфеты и прочие пищевые изыски. Вместо любимого детьми покупного шоколадно-молочного коктейля у нас теперь просто молоко, в лучшем случае – с какао. Никаких импульсивных покупок, все по списку. Но денег все равно не хватало».

Тогда Анастасия полностью пересмотрела подход к питанию. Говядину покупают раз в две недели, в основном в рационе курица. «Курица тоже стоит по-разному, – говорит женщина. – Можно купить бройлера за 160-170 рублей, его легко и приятно готовить, но для нас это дорого. Мы покупаем курицу-несушку за 90-100 рублей, помните, в Советском Союзе такие были – синие, истощенные? Ее надо долго варить, с ней много возни, но бульон из нее отличный. Я даже умудряюсь сделать из этой «синей птицы удачи» два блюда. Суп на бульоне и второе в духовке из мяса птицы с подливой и овощами».

Овощи и фрукты покупают только на рынке. Выбирают дешевые, неликвидные, особенно фрукты. Мороженые яблоки, например, достаются почти даром, а пирог из них получается вкусный. Остальные продукты Настя приобретает в дискаунтере. «Оптовый магазин-склад посещаем раз в неделю, – поясняет Анастасия. – Понятно, что это не самое респектабельное место, но мы привыкли. Необходимое там есть и значительно дешевле».

С гречки и риса по 60 рублей за пачку семья перешла на перловку, которая в два раза дешевле. Хлеб пекут сами, в духовке, с помощью формы. «Конечно, так жить тяжело, – признается челябинка. – Цены-то растут как бешеные, прямо руки опускаются. Но девчонки меня очень поддерживают. Они даже леденцы сами варят из сахара и пакетированного сока. Говорят: «Мама, не покупай конфеты, мы сами сделаем».

У 50-летнего челябинца Андрея материальное положение стабильнее, чем у Насти. Вместе с женой они зарабатывают около 75 тысяч рублей в месяц, дочь – студентка, живет в Санкт-Петербурге, получает повышенную стипендию. Однако и он признался, что в сегодняшних реалиях семья перешла на режим экономии. «Фарш стали делать сами, – говорит мужчина. – Раньше покупали самый лучший, он теперь стоит 600 рублей за килограмм. Теперь сам на мясорубке кручу говядину и свинину. Килограмм говядины обходится в 450 рублей, свинина – 320 рублей, экономия очевидна. Водку не покупаем – подорожала, а дешевой можно отравиться. Вот и купили самогонный аппарат, гости хвалят мои настойки».

Фото: Наталия Губернаторова

Андрей также поделился с нашей редакцией коммунальным лайфхаком. «У нас стоит 100-литровый бойлер для нагрева воды, – говорит он. – Я подсчитал, что пользоваться им круглый год выгоднее, чем платить за горячее водоснабжение. Вы каждый раз платите за потребленную электроэнергию, чтобы вода нагрелась, а в бойлере она нагрелась один раз - и все. Экономия порядка 20 процентов».

Несмотря на то, что цены растут, Андрей не теряет оптимизма. «Хочется верить, что чехарда с ценниками прекратится, – отмечает мужчина. – Пока же пытаюсь находить даже в этом что-то хорошее. Пачка сигарет стоит 120 рублей, в месяц тратил около трех тысяч рублей на вредную привычку. Бросил курить, стал лучше себя чувствовать. Жена начала ходить на работу пешком, чтобы бензин не тратить. Всего три остановки, а результат на лицо – похудела и помолодела на несколько лет.

Из сильно пострадавших от роста цен у нас в семье только кот. Ему покупали дорогой сухой корм, за 2 кг – 1500 рублей. Стали подсыпать в его «премиум-класс» корма подешевле. Кот сначала был категорически против, но потом смирился и тоже начал экономить».

Петербург: «В кино не были два года»

Экономия петербуржцев выходит на новый уровень. При том, что с каждым днем еда становится все дороже, а дети и семейный очаг требуют дополнительных трат.

"Если с первым ребенком мы спокойно укладывались в бюджет, могли ни в чем себе не отказывать, то со вторым уже приходится жестко экономить. Хотя зарплаты не упали, напротив, даже немного выросли. Но раньше мы даже пособиями не пользовались, да и в целом не рассчитывали на них. А сейчас создается впечатление, что социальная помощь больше похожа на подачку", - сетует Марина Кузьмишина.

"Я очень долго работала на одном месте, но мне пришлось уйти в декрет и работу я потеряла. По деньгам стало тяжело, но мы вроде как справились. Пережили пандемию, потому что муж работал. А сейчас, когда я отдала ребенка в детсад, наконец смогла найти новую работу - снова ограничения и локдаун. Мы только обрадовались, что теперь не будет проблем с финансами, как нате вам, - говорит Марина, - Пока известно только об ограничениях на неделю. При этом с работы ни меня, ни мужа никто не отпускал. Благо, сейчас это не надолго и мама сможет помочь с ребенком. Но если локдаун затянется… Придется бросать работу. А ведь только-только все наладилось!" Сейчас семья Кузьмишиных боится последующих ограничений.

Ангелина Асташова переехала в Петербург около 10 лет назад, как говорит сама женщина - в поисках лучшей жизни. За время жизни в Северной столице родились дети - сейчас мальчишкам 6 и 8 лет. До недавнего времени они с мужем жили прекрасно, растили детей, ездили по странам. Сейчас же семья сильно просела по деньгам и даже отпуск стал для них роскошью. Ангелина отмечает, что жесткая экономия, с которой пришлось столкнуться, в первую очередь сказывается на детях. Потому что им очень сложно объяснить, что, если взрослые купят им конфеты, то на ужин ребята останутся без котлет.

"Муж работает на стройке и лет 10 назад его зарплата считалась высокой в нашем регионе, я долго не работала, пока младшего сыночка не отдала в садик. Мы могли позволить себе с детками съездить на море раз в год, тогда же купили и машину, дачу, жили шикарно. Продукты покупали в хороших магазинах, качественное мясо почти каждый день кушали, - рассказывает Ангелина, - А вот сейчас зарплата осталась такой же, а цены очень выросли.

Мясо мы теперь покупаем, только если акции в магазинах, либо раз в пару недель ездим на рынок, там можно найти качественные продукты по достойной цене, овощи начали выращивать на даче, получается гораздо дешевле, морозилка забита овощами, считай, бесплатно.

Фото: Евгений Семенов

Машину, к сожалению, пришлось продать, потому что её содержание обходилось очень дорого. Начали ездить на общественном транспорте. Конечно, времени в дороге проводим больше и вставать нужно раньше, зато экономия колоссальная". Муж старается больше работать, но это не помогает. Сама Ангелина сейчас также работает и вносит лепту в семейный бюджет. Приходится подстраиваться под ситуацию.

"Вкусняшки для детей стали не ежедневной обязаловкой, а баловством, которое нужно заслужить работой по дому или оценками. Я считаю, что это очень классная система: пока мы с мужем зарабатываем свои копеечки, дома кипит уборка, - делится мама двоих мальчишек, - Ну и досуг наш изменился. Хочется, конечно, развлечений, но коммуналка растёт так быстро, что лучшим развлечением стала работа.

В кино не ходили уже пару лет - смотрим фильмы на телевизоре дома по подписке, 200 рублей платишь и смотри, что хочешь, а поп-корн детям очень нравится самим делать в микроволновке.

Что ещё делаю для экономии? Сохраняю пакеты, собираю обмылки, иногда перешиваю старую одежду, хочется обновок, но за простенькую футболку отдавать 800 рублей очень не хочется, приходится выкручиваться".

Оренбург: «Подарите букет из картошки»

Сегодня за кило «популярных» овощей на городских рынках просят 45-55 рублей. Лук стоит от 40 до 50 рублей. Початок кукурузы – 40 рублей (в 2020 году - 20 рублей).

К привозным ягодам и южным фруктам не подступиться. Черника - 800 рублей кг, инжир – 600 рублей и т.д. В среднем на пять рублей подорожала зелень. Пучок лука стоит 15 вместо десяти, свежие пряности – 25 вместо 20 рублей. Средний вилок капусты тянет на 150 рублей.

Любовь Федорова открывает кладовку и демонстрирует полупустые полки. На них только заготовки на зиму, и то не густо. «Я всегда в сентябре затаривалась картошкой, морковью, свеклой. Дачу продала несколько лет назад, здоровья нет на ней работать. И с тех пор все покупала. Подгадывала, когда на рынке изобилие было и цены снижались. В этом году овощи для меня – дорогое удовольствие. Буду покупать по мере необходимости», - разводит руками пенсионерка.

На вопрос о мясе женщина ответила, что оно в рационе есть. Правда, куриное. Другие сорта – не по карману.

Мясное на рынках областного центра тоже подорожало, в среднем рублей на 20. Не так глобально, как на овощи, но все же… Хорошая, свежая, аппетитная говядина обойдется покупателю в 470 рублей за килограмм. Свинина сравнялась по стоимости с более постным мясом – кило так же стоит 470 рублей (450 в 2020 году).

По нынешним ценам стандартный «борщевой» набор обойдется оренбуржцу примерно в 800 рублей, если брать минимальную стоимость продуктов. При среднем доходе в 15-20 тысяч рублей это уже дорого. А значит, позволить себе полноценный борщ может далеко не каждый.

Весенний скачок цен заставил оренбургских дачников пересмотреть приоритеты. Морковка, свекла, картофель, лук всегда в рационе. И в отличие от помидоров и огурцов дольше хранятся. А потому грядки под эти культуры стали гораздо больше.

«У меня почти вся дача была засажена помидорами. Вся семья их любит. Но у нас есть еще одно традиционное блюдо – селедка под шубой. Раз цены начали так кусаться, я решила в этом году посадить побольше свеклы и моркови», - рассказывает пенсионерка Лилия Афанасьева. – Набрала семян, и как только позволила погода, высадила.

Посадить – посадила. Да вот только с урожаем вышла незадача. «В итоге сын выкопал только полведра морковки. Со свеклой получше, но она в этом году очень мелкая».

В общем, урожай не удался. Причину садоводы вычислили – жара в этом году в регионе началась раньше на месяц, но почва до конца не прогрелась. И оказалась не готова принять семена. Они погибли от перепада температур. «Прямо напасть какая-то! Как закон вредности. Цены взлетели, а новый урожай очень плохой. Покупать ничего не буду. На новогодние салаты хватит, - смеется пожилая женщина. – Жаль, что селедку на огороде вырастить нельзя».

Это важный ингредиент для «шубы» тоже «кусается» - средняя рыбина тянет на 100 рублей.

Фото: Наталья Мущинкина

Экономить по максимуму приходится теперь и семье Бурцевых. Отцу, Олегу, пришлось уволиться с работы, так как предприятие не пережило прошлогодний локдаун. Мужчина устроился в такси, но до уровня прежней зарплаты его доход не дотягивает. Супруга, Лариса, занималась маникюром на дому. Однако большую часть клиентов утратила.

У пары трое детей. Доход снизился втрое, а расходы выросли. «Пришлось отказаться от многого, - вздыхает Лариса. – В этом году старший ребенок пошел в школу. Хорошо хоть соцслужба помогла с портфелем и принадлежностями. Форму сами покупали, а это такая брешь в семейном бюджете».

Пересмотрели Бурцевы и свой рацион. Перешли на крупы. Не покупают лимоны. Яблоки – только сезонные, которыми торгуют бабушки на стихийных мини-рынках. В целях экономии закупаются на оптовых рынках. «Затарились гречкой, рисом, сахаром, - перечисляет многодетная мама. – Сладости детям сама делаю. У мамы много компотов в погребе. Перевожу в желе, в мармелад. Хотя в последнее время желатин ощутимо подорожал. 10 грамм – 30 рублей. Жесть!»

На вопрос про овощи женщина улыбнулась: «Меня подруга спрашивает: «Что тебе на день рождения подарить?». Я пошутила – букет из картошки. А что? Цены растут. Скоро так и будет».

Резкое сокращение доходов, и рост стоимости некогда доступных продуктов, заставил многих оренбуржцев пересмотреть свое меню. И переставить приоритеты.

Псков: салат из лапши

Псковская область оказалась в антирейтинге по росту цен на сельскохозяйственную продукцию. За последние полгода цены на овощи, молочную продукцию и мясо увеличились почти на 30%. Это сильно ударило по карману псковичей, особенно после того, как на время из-за пандемии закрыли рынки выходного дня, где горожане могли найти недорогие товары. Подавляющее большинство пожилых жителей Пскова закупалось по субботам на рынке. Качественное мясо или картошку можно было купить дешевле, чем в сетевых магазинах. Теперь выбора нет – бери, как говорится, что дают.

«Для нашей семьи такое повышение цен сразу сказалось на бюджете. Например, еще в начале лета у нас были деньги, чтобы стабильно раз в неделю ходить в кафе. Теперь я понимаю, что поход в магазин «съедает» значительную часть зарплаты, и от ресторанов пока пришлось не то чтобы отказаться, но сильно ограничить количество визитов», - говорит 35-летняя Елена Федосеева. Она пожаловалась, что подорожали ее любимые помидоры черри. Если раньше можно было приобрести 200 граммов овощей примерно за 80-100 рублей, то теперь они стоят около 180, поэтому приходится покупать обычные помидоры. Да и то, самые дешевые обойдутся 250 рублей за килограмм.

«Существенно выросли в цене и рыбные консервы, и яйца. Мой муж любит салат «Мимоза», и обычно где-то раз в неделю я его готовила. В прошлом году, например, покупала банку консервированной сардины за 60 рублей, а теперь за 100 рублей! А то и больше. Яйца так вообще стоят от 70 до 90 рублей за десяток. Приходится следить за акциями, установила себе на телефон приложение, которое показывает, где можно купить дешевле», - рассказывает псковичка.

В целом, признается женщина, пришлось пересмотреть практически все меню и даже вернуться к «студенческим» блюдам.

«Когда я училась в университете, денег ни на что не хватало, и я делала очень простой, но сытный салат: заваривала лапшу быстрого приготовления, сливала воду, остужала, добавляла огурец, помидор и яйцо и заправляла все майонезом. Можно еще натереть плавленый сыр, это уже кто как любит», - рассказала она и призналась, что когда первый раз приготовила салат мужу, он даже не понял, что он сделан из лапши.

Фото: Наталья Мущинкина

О своем способе экономить рассказала 43-летняя мама двоих детей Тамара Аракчаева, которая работает администратором в ресторане. У нее 10-летний сын и 7-летняя дочка. «Еще в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса, наше заведение временно приостановило работу, и я осталась без денег. Пришлось выкручиваться, и я решила вспомнить студенческие годы и пойти в магазин одежды «секонд хэнд». Скажу честно – первый раз было какое-то отвращение: в помещении много людей, специфический запах от одежды, которую обрабатывают специальными средствами. Но решила посмотреть что-то по приколу – и нашла хорошую футболку за 150 рублей», - поделилась Тамара. После этого походы в подобные магазины стали настоящим спасением для матери двоих детей. Сэкономив на одежде, можно потратить чуть больше на еду, признается она.

Псковичка выяснила, что в городе есть два крупных «секонд хэнда» и много маленьких. В крупных выгоднее – там всегда действуют скидки в зависимости от дня недели. Самый удачный день – пятница, когда можно приобрести вещь с 90%-ой скидкой. Но есть и минус: к концу дня из приличной одежды ничего не остается.

«Честно говоря, не думала, что буду покупать себе и даже детям что-то в таких магазинах. Но почти за год шопинга я приобрела несколько фирменных вещей себе и детям. Они, кстати, любят копаться во всем этом ворохе и всегда находят какие-то смешные свитера или штаны, которые потом носят дома, - смеется Татьяна. - Многие думают, что все вещи в таких магазинах – ношеные, но это не так. Я находила блузки, кардиганы и джинсы с бирками, они были совершенно новые, но из прошлых коллекций».

Цены в таких магазинах, учитывая скидки, смешные: свитер можно купить от 100 до 800 рублей, джинсы – от 500 до 1000 рублей, футболки – от 50 до 500 рублей, блузки – от 100 до 1000 рублей.

«В обычном магазине одни только джинсы мне обошлись бы в 2500 рублей, а блузка – в 1500 рублей. Здесь же я экономлю в два-три раза. Вот так, хочешь жить – умей вертеться», - говорит Татьяна Аракчаева.

Красноярск: «Поехать никуда не могу»

Молодая красноярка Ирина, что называется «поймала звезду», причем в буквальном смысле. Около полугода назад она уволилась из коммерческой фирмы и устроилась на госслужбу. Теперь на ее плечах красуются погоны со звездами. Казалось бы, впереди карьерный рост, доплаты, разовые выплаты. Однако смена работы совпала со сменой цифр на ценниках в магазинах.

«Стараюсь не шиковать. Заметила, что поездка на такси стала относиться именно к этой категории, - говорит Ирина. - Стала обдумывать каждую покупку в супермаркете, предварительно составлять список, как правило, стараюсь к нему ничего не добавлять, в целом, реже стала ходить в магазин, еду на обед стараюсь брать из дома».

Красноярка призналась, что иногда, если очень хочется, покупает что-нибудь не из списка, для души. Но это случается не часто.

А вот молодая мама и оценщик недвижимости в семейной фирме Ксения от любимых продуктов отказалась. Говорит, что перебарывает желания и покупает то, что позволяет купить семейный бюджет.

«Никаких вкусняшек. Приходится брать более дешевые заменители. Я семгу люблю, но в последнее время себе не могу ее позволить. Беру кету. Жизнь - боль», - признается жительница Красноярска.

Она добавила, что экономить приходится абсолютно на всем. Все чаще в супермаркетах приходится искать акционные ценники, а неоплаченные платежки за квартиру откладывать подальше. Уже растет долг за коммуналку.

Известную красноярскую модель, общественницу, маму двоих детей и бизнес-леди Галину Жданову в СМИ и соцсетях называют местной Ольгой Бузовой. И она действительно похожа на московскую звезду. Причем, не только внешне, но и образом жизни: Галина может позволить лакшери-вещи для себя и своей семьи. Однако и она уже не чувствует себя как раньше - богатой. Сейчас красноярская селебрити может удивить своих подписчиков сториз из кафе с шаурмой.

«Раньше даже не знала, что сколько стоит. Сейчас хожу в магазин каждую неделю и постоянно в шоке оттуда выхожу, - признается модель. - Мне кажется, в течение недели цена на основные продукты вырастает на 10-20 рублей. А на какие-то товары, думаю, еще больше вырастает цена. Недавно общалась с подругой. Хотя у нее все в порядке: муж зарабатывает, бизнес успешен, она тоже ощущает на своей семье рост цен на все».

А вот для работницы бюджетной сферы Натальи рост цен – просто катастрофа. Сотрудница муниципального музея в Красноярском крае возмущена, что она и члены ее семьи не могут себе позволить даже простых вещей.

«Моя зарплата, для понимания, менее 350 долларов месяц, это меньше, чем в Европе получает гастарбайтер. Конечно, приходится экономить, ходить больше пешком, меньше стало в рационе белковой пищи. Яйца, сметана, мясо - сейчас это стоит очень дорого.

Если я покупаю одежду, то уже доживаю до зарплаты, экономя каждую копейку. Стрижка и маникюр, салоны красоты? Я об этом уже года три не слышу. Хвост и самодельный «маник» - наше все. Лет десять назад я могла себе позволить все это и еще поездку на курорты Краснодарского края, сейчас даже в Хакасию на озера доехать не могу, так как съем временного жилья даже на недельку мне не по карману», - негодует девушка.

По ее словам, коллеги по музею также пытаются решить проблему нехватки средств. Многие из них ищут дополнительную работу. Однако часто совмещать не получается, и они увольняются. Поэтому на работе Натальи большая текучка кадров. Сама работница музея считает, что сферы культуры или науки так не прокормят сейчас, как торговля. А потому сама подумывает о том, чтобы встать у прилавка магазина белья или одежды.

И только красноярец Андрей не жалуется на рост цен. Он умудряется жить без долгов и кредитов, обеспечивая семью. «Я сыт, одет, обут и, самое главное, счастлив. Пятнадцать лет назад я получал за свою работу тысячу долларов, сегодня семьсот долларов. Есть небольшое проседание по зарплате, но не критичное», - говорит Андрей.

Раньше красноярец работал водителем грузовика в одной из крупных красноярских строительных компаний. Но недавно решил сменить работу. Но стал не директором этой фирмы и даже не начальником транспортного цеха. Андрей – автослесарь. И авторским секретом финансового благополучия готов поделиться с каждым:

«Нужна переоценка ценностей. Утопично? Возможно. Хочу, чтобы люди не считали за ценность мнение других о себе. Человек, не имея своего жилья, берет автомобиль в кредит за полтора миллиона. Человек, который не может позволить купить себе качественных продуктов, стоит в очереди за тринадцатым IPhone. Таких примеров масса. Всё ради чего? Всё ради «казаться», а не «быть».

По словам жителя Красноярска, надо оглянуться вокруг и оценить, что нужно для жизни на самом деле и отказаться от затратных, но бессмысленных покупок. И тогда появится излишек денег, которые можно потратить на путешествия или на простой «праздник для самого себя». По словам Андрея, в старости никто не жалеет, что у него был недостаточно дорогой автомобиль. Жалеют об упущенных эмоциях и возможностях.

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