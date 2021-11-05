Денис Гутковский: Высшая форма протеста — это отказ работать на тех, против кого ты протестуешь 5.11.2021, 12:06

1,522

Денис Гутковский

Тянуть больше нет смысла.

Известный фитнес-тренер Денис Гутковский поддержал призыв остаться дома с 1 ноября. В интервью сайту Charter97.org он заявил, что это «второй шанс для белорусов»:

— Второй шанс есть второй шанс. Еще раз вместе, массово и солидарно. До этого было объявлено предзабасточное состояние, записано множество видеообращений, чем закупаться, как закупаться без вреда для здоровья и кошелька. Я думаю, что тянуть больше нет смысла.

— Ваша личная история также вдохновляет, в августе 2020 года вы записали сильное обращение к силовикам и ушли в забастовку. Почему вы решили сделать такой шаг?

— Я считаю, что высшая форма протеста — отказаться работать на того, против кого ты протестуешь. Как это можно еще объяснить? Кровь льется кругом, беззаконие, людей убивают, насилуют. Это минимальное, что я мог сделать — просто не спонсировать этот режим своим трудном.

Мы соблюли все договоренности, о которых негласно договорился белорусский народ — забрали деньги из банков, не покупали алкоголь и сигареты. Я и моя Татьяна ушли с работы, пересчитали средства, закупили лук с рисом, жарили и варили — очень вкусно. Так мы и держались, ходили на митинги, волонтерили, выносили раненных из горячих точек. Честно говоря, я думал, что так поступает каждый. Я считал, что должен из себя выжить максимум, чтобы каждая боевая единица, каждый маленький муравей в этом муравейнике, сделал маленькую муравьиную долю ради торжества и справедливости.

Мы выходили против вооруженных людей, по сути, мы продемонстрировали сколько нас, какие мы и наши требования. Рычаг давления, чтобы заставить режима выполнять наши требования, я видел только один — забастовку. Мне не хотелось толкать людей на пули или куда-то еще, поэтому я таких призывов не записал. Однако высшая форма протеста — это отказ работать на тех, против кого ты протестуешь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».