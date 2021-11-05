Украина увеличит использование ударных дронов Bayraktar 7 5.11.2021, 12:15

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Фото: Getty Images

Особенно, если оккупационные войска на Донбассе будут нарушать договоренности.

Украинская армия в дальнейшем увеличит боевое использование ударных дронов Bayraktar, особенно если оккупационные войска будут нарушать договоренности, заявил начальник Генштаба Сергей Шаптала в эфире передачи «Право на власть», сообщает zn.ua.

Рассказывая о ситуации, при которой украинские военные прибегли к применению беспилотников Bayraktar, он подчеркнул, что это был ответ на нарушение Минских договоренностей – российские оккупационные войска снова стянули артиллерию на передний край линии разграничения и обстреляли украинские позиции, в результате чего погиб украинский военный, еще один был ранен.

«После того как было сказано, что ОБСЕ не сработало, не сработала нота дипломатии, после этого главнокомандующий ВСУ принял решение ответить стрельбой из Bayraktar», – отметил Шаптала.

Отвечая на уточнение, почему украинские войска тоже не прибегли к артиллерии, начальник Генштаба отметил, что это как раз и было бы нарушением Минских соглашений.

Шаптала подчеркнул, что хотя это было первое применение боевого дрона, но далеко не последнее.

«Нам государство закупает Bayraktar, они есть на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще. Та ситуация, которую сейчас обсуждают – правильно мы применили Bayraktar, неправильно – это было решение главнокомандующего», – сказал он.

26 октября ВСУ впервые применили ударные дроны Bayraktar в зоне ООС. Вооруженными силами Украины было принято решение задействовать турецкие ударные беспилотники в ответ на огонь российских оккупантов.

Ранее стало известно, что Украина планирует запустить полномасштабное производство дронов Bayraktar.

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