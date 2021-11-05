The Economist: Си Цзиньпин переписывает историю Китая 4 5.11.2021, 12:29

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Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Китайский лидер готовит специальную «резолюцию по истории».

Готовясь к третьему пятилетнему сроку в должности лидера Коммунистической партии Китая, Си Цзиньпин меняет правила политики, бизнеса и общественные нормы в стране. Он также занимается другим «проектом», который, по его мнению, важен для дальнейшего сохранения власти: изменение истории самой партии, приводит статью The Economist «Зеркало недели. Украина».

Си Цзиньпин хочет показать своей стране, что он незаменимый политический лидер наравне с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, который превращает Китай в глобальное государство.

8 ноября около 370 представителей политической и военной элиты соберутся в Пекине на ежегодное четырехдневное заседание ЦК партии. Единственная анонсированная тема в повестке дня – это резолюция по истории партии.

Способность Си Цзиньпина сосредоточить в своих руках столько власти означает, что он подавил любую значимую оппозицию против своего правления на партийном съезде, который должен пройти в конце 2022 года.

«Резолюция станет мощной демонстрацией власти», – говорит Джуд Бланшетт из Центра стратегических и международных исследований.

В следующем году съезд партии будет отмечать десятилетие лидерства Си Цзиньпина. По нечетко установленным условиям это должно быть его политическое прощание. Но он, вероятно, уверен, что получит еще один срок. В прошлом году китайский лидер упорно работал, чтобы подавить критиков и потенциальных соперников, очищая аппарат безопасности, продвигая политических союзников и демонстрируя силу партии.

Перед съездом он, вероятно, сделает свой выбор (тайно) по замене высших должностных лиц, которые уйдут в отставку на заседании национального законодательного органа в марте 2023 года. В их числе новый премьер-министр и руководитель внутренней безопасности.

Резолюцию по истории распространили среди чиновников, но ее содержание будет обнародовано только после окончания пленума 11 ноября. Речи Си Цзиньпина и работа официальных комментаторов подсказывают ее суть. Ожидается, что резолюция будет отмечать достижения партии и сводить к минимуму все негативные моменты в истории.

Правление Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина будут представлены как важнейшие предварительные этапы перед началом «новой эры» Си Цзиньпина. Мао Цзэдун помог китайскому народу «встать» после столетия унижения со стороны иностранных государств. Дэн Сяопин установил Китай на путь «богатства» после столетий бедности. Теперь Си Цзиньпин помогает Китаю «укрепиться». В резолюции будет приветствоваться «мудрое лидерство» Си Цзиньпина в управлении социальными, экономическими проблемами и проблемами национальной безопасности.

Предшественники Си Цзиньпина по-разному использовали историю в своих резолюциях. Но история ставит перед нынешним китайским лидером другой вызов. На левом крыле партии находятся «неомаоисты», которые давно агитируют за возобновление политики Мао Цзэдуна и критикуют Дэн Сяопина, обвиняя его в таких проблемах, как коррупция и неравенство. «На правой стороне» находятся те, кто обеспокоен, что Китай сейчас двигается к диктатуре.

Си Цзиньпин не хочет истории, полной ошибок и противоречий, а также истории, ставящей под сомнение единоличное правление. Он считает, что распад Советского Союза был ускорен из-за неспособности защитить наследие Ленина и Сталина. Китайский лидер энергично выступал против «исторического нигилизма» – по сути всего, что бросает прошлое партии в неблагоприятный свет.

Новая официальная история партии, опубликованная в феврале, дает представление о подходе Си Цзиньпина. Она лишь коротко касается Культурной революции. В ней не упоминается голод, вызванный Большим скачком, унесший жизни десятков миллионов людей, ни о жертвах в результате подавления продемократических протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Раздел о пребывании в должности Си Цзиньпина занимает более четверти опубликованной истории. Предшественникам нынешнего китайского лидера отведено «меньше места».

Новая резолюция предположительно предполагает, что Си Цзиньпин нужен Китаю для достижения долгосрочных целей, таких как превращение страны в «современную социалистическую нацию» до 2035 года и «процветающее, сильное» государство до 2049 года. Вероятно, в новой резолюции будет упоминаться кампания «общего процветания» для уменьшения неравенства и стратегия «двойного циркуляции», чтобы сделать экономику более устойчивой к внешним потрясениям, таким как пандемия и торговые споры с Америкой.

Ожидается, что резолюция будет описывать мрачную международную среду, хотя Америка и ее союзники могут не называться прямо. Также, скорее всего, будет повторяться привычная риторика партии о Тайване, отмечая, что остров должен воссоединиться с Китаем. Неспособность Пекина вернуть Тайвань была болезненной точкой для каждого лидера страны после Мао Цзэдуна. В резолюции обязательно будет упоминаться призыв Си Цзиньпина к «великому возрождению китайской нации».

Ожидая пленума, пропагандистский аппарат начал публиковать статьи о «мудрости» Си Цзиньпина, надеясь вызвать энтузиазм относительно идеи продления срока правления нынешнего китайского лидера. 1 ноября газета People's Daily – рупор партии, начала публиковать серию статей под названием «Важные решения в новую эпоху». Они описывают достижения партии с момента ее основания в 1921 году и хвалят вклад Си Цзиньпина в развитие страны.

«С точки зрения Си Цзиньпина, резолюция не только должна оглядываться на прошлое, но и смотреть в будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое», – отмечает Джозеф Фьюзмит из университета Бостона.

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