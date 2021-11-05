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Виктор Бабарико: Верю, что все желания белорусов исполнятся!

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  • 5.11.2021, 12:37
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Виктор Бабарико: Верю, что все желания белорусов исполнятся!
Виктор Бабарико

Политик напомнил о том, как Минск и Беларусь вышли на улицы в едином порыве быть свободными.

Экс-претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико, который отбывает срок в колонии Новополоцка, прислал ответ на письмо жительницы Гомеля, сообщают Naviny.by.

Вспоминая события лета-осени 2020 года, он пишет: «Завидую вам всем, тем, кто видел Минск и Беларусь в едином порыве, вышедшую на встречу со свободой и желанием быть человеком. Верю, что все эти желания исполнятся!»

Бабарико вспоминает стихи Киплинга в переводе Лозинского «Заповедь» и отмечает: «Сильно вдохновляюще!»

В стихотворении есть строки: «Умей поставить в радостной надежде нa карту все, что накопил c трудом, вce проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть o том».

Виктор Бабарико отмечает, что в этом году открыл для себя творчество Ларисы Гениюш. «Да и современные авторы 2020 года очень сильно прибавили. Я имею ввиду белорусов», — заметил он.

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