Бизнес «разнес» планы властей по торговле, из-за которых вырастут цены и недовольство людей 2 5.11.2021, 12:46

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Из-за нового указа пострадают и белорусские производители продукции.

Бизнес раскритиковал предложение чиновников ограничить бонусы, которые магазины получают от производителей и поставщиков, а также повысить долю отечественных продуктов на полках. В совете по развитию предпринимательства убеждены, что эти возможные изменения «не только ухудшат финансовое положение субъектов торговли, но и спровоцируют рост розничных цен».

Впрочем, чиновники и сами изначально говорили, что ожидают рост расходов покупателей, а также недовольства граждан и социальной напряженности, но зато рассчитывают поддержать отечественных производителей.

Однако бизнес считает, что из-за планов властей пострадают даже производители, в том числе те, кто выпускает социально значимые товары, сообщает zerkalo.io.

Коротко о том, что хотят изменить чиновники

МАРТ разместил на общественное обсуждение проект указа, которым хотят ввести очередные изменения по торговле. Среди основных — ограничить пятью процентами совокупные бонусы, которые торговля получает от производителей и поставщиков продовольственных товаров. Речь в том числе о покупке у поставщика определенного количества продовольственных товаров, логистических услугах, продвижении товаров.

Чиновники также хотят ввести минимальный уровень по доле отечественных продовольственных товаров, которые должны быть в продаже.

Что думает бизнес о предложениях чиновников

МАРТ устроил совещание, на которое обсуждали предложения, которые хотят ввести по торговле. В совете по развитию предпринимательства, представители которого были на встрече, заявили, что это возможное ограничение по бонусам пятью процентами «создаст дискриминационные условия для деятельности субъектов хозяйствования, ограничивающие конкуренцию». «Торговые сети при выборе партнеров будут, прежде всего, ориентироваться на крупных поставщиков товаров высокой ценовой категории, что позволит в условиях ограниченной нормы вознаграждения получать более высокий доход», — прогнозируют в совете.

Бизнес считает, что участники рынка найдут лазейки, как обойти ограничения, которые хотят ввести чиновники.

«При наличии указанных ограничительных мер может иметь место практика трансформации торговой премии в иные механизмы перераспределения (например, включение в договора условий об обязательных поставках через принадлежащие торговым сетям логистические центры либо перечисление платежей за продвижение товаров в пользу созданных специально для этих целей субъектов хозяйствования)», — уточняют в совете.

При этом ограничение бонусов пятью процентами, которое, по мнению чиновников, должно поддержать отечественных производителей, может не сработать, считает бизнес. Из-за возможных новшеств могут вырасти затраты производителей социально значимых товаров на продвижение своей продукции.

«Запрет на предоставление вознаграждений в отношении социально значимых товаров вне зависимости от того, введены ли предусмотренные законодательством способы регулирования цен, ограничивает права производителей (поставщиков) по использованию допустимых и прозрачных механизмов стимулирования приобретения покупателем таких товаров, — отмечают в совете. — Как следствие, в целях рекламирования товаров в торговом объекте производители (поставщики) будут вынуждены обращаться в рекламные агентства и заказывать оказание соответствующих услуг в объектах розничной торговли».

При этом требование по приросту доли отечественных продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота до 85% может привести к ситуации, когда субъект торговли будет работать только «на склад», полагают в совете. «Как следствие, суммарные расходы на приобретение, хранение товара и убытки от „заморозки“ оборотных средств превысят стоимость такого товара, что сделает его абсолютно неликвидным, — отмечают в совете по развитию предпринимательства. — Все это в результате не только ухудшит финансовое положение субъектов торговли, но и спровоцирует рост розничных цен».

Уточним, что совет по развитию предпринимательства работает как консультативная структура при Совмине. В него входят представители крупного бизнеса.

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