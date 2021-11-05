Российский шпион в ранге полковника попался контрразведке Украины

Российский шпион в ранге полковника попался контрразведке Украины2
- 5.11.2021, 12:53
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Задержанный контактировал с действующими военнослужащими ВС РФ.
Контрразведка СБУ разоблачила полковника Вооруженных сил Украины, который возглавлял одно из подразделений. У него был высшая форма допуска. Оказалось, что задержанный - гражданин России и несанкционированно собирал тайные военные документы.
"В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в т.ч. с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений", - рассказали в СБУ в пятницу.
Уже открыто уголовное дело за “разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрату документов или материалов, содержащих такие сведения” Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что задержанный контактировал с действующими военнослужащими ВС РФ и жителями временно оккупированной территории АР Крым.
Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб РФ. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.