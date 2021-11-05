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«А подпись свою Лукашенко может для бланка допроса тренировать»

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  • 5.11.2021, 13:02
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«А подпись свою Лукашенко может для бланка допроса тренировать»
фото: getty images

Судьба Беларуси сейчас зависит совсем от других акторов.

Телеграм-канал «Политонелогия» опубликовал мнение о прошедшем 4 ноября заседании «высшего государственного совета союзного государства» Беларуси и России:

— Подпись Лукашенко годна для «партнеров», пока он во дворце своем сидит, весь забором окруженный - вождь снайперов, шпица и младшего сына.

Напомню: беда Беларуси - лукашизм.

Сейчас важно одно: процессы, внешние и внутренние смешались, сошлись в единую систему отношений между акторами. А подпись свою Лукашенко может для бланка допроса тренировать - не жалко. Мало ли макулатуры.

Напомним, что 4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Андрей Санников сделал заявление по итогам подписания узурпатором «союзных программ» с Россией. Политик заявил, что гражданин Лукашенко совершил государственную измену.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко также призвал белорусов присоединиться к всеобщей забастовке. Он также отметил, что все методы для защиты независимости и свободы Беларуси будут оправданы.

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