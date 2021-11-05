В Германии коронавирус второй день подряд бьет рекорды 5.11.2021, 13:18

За сутки более 37 тысяч новых COVID-случаев.

В Германии второй день фиксируются рекордные показатели суточных заражений коронавирусом.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), вчера COVID-19 заболели еще 37 120 человек, что является максимальным показателем с начала пандемии в стране, пишет РБК-Украина.

Общее количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Германии возросло до 4 709 488.

Отметим, что показатель COVID-заражений в Германии вырос за последние семь дней в среднем до 169,9 на 100 тысяч жителей, а предварительно составил 154,5 и 139,2. Еще на прошлой недели в стране фиксировали 24 668 случаев за сутки.

Вместе с тем абсолютный максимум в стране был зафиксирован 22 декабря 2020 года и составил 197,6 на 100 тысяч жителей Германии.

Напомним, Ангела Меркель, которая покидает пост канцлера Германии, обеспокоена ростом COVID-заболеваемости в стране и призвала немцев проявлять больше решимости в борьбе с коронавирусом.

"Текущие показатели госпитализации и смертности вызывают у меня сильное беспокойство... Это должно беспокоить нас всех", - отметила Меркель.

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