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Инициатива «Банкомат-Обменник-Банк»: Объявляем акцию неповиновения — народный карантин

  • 5.11.2021, 13:27
  • 1,590
Инициатива «Банкомат-Обменник-Банк»: Объявляем акцию неповиновения — народный карантин

Белорусы не позволят себя продать.

Инициатива «Банкомат-Обменник-Банк» сообщает:

Сегодня не до картинок.

«ЯМыБОБ» — канал экономического сопротивления. Мы могли бы выразить нашу обеспокоенность, но кричать будем на срыв голоса!

Путин и Лукашенко вчера подписали то, о чем договорились прежде...

Переведу на понятный язык. Сергей Дылевский (БОР) объявил стачку/народный карантин, чтобы сорвать подписание дорожных карт о 28-ми пунктах слияния Беларуси в Россию.

Полоумный дед, которого мы не выбирали, счел нужным и своевременным вчера нас продать.

Если вы, дорогие читатели, даром не продаетесь, если вы понимаете, что сейчас происходит... Лягте дома на месяц.

Объявляем общую акцию неповиновения: народный карантин!

Закупаемся продуктами. Не выходим на работу. Не отправляем детей в школы/сады/кружки. Забираем свои деньги и переводим в валюту, которую хотя бы не обнулят. Мы не позволим себя продать!

#СтачкеБыть!

#БойКовиду

Носим маску

Прививаемся

Сидим дома

Будь как БОБ! Останься дома!

Напомним, что 4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Андрей Санников сделал заявление по итогам подписания узурпатором «союзных программ» с Россией. Политик заявил, что гражданин Лукашенко совершил государственную измену.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко также призвал белорусов присоединиться к всеобщей забастовке. Он также отметил, что все методы для защиты независимости и свободы Беларуси будут оправданы.

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