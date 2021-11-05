Шестой против Пятого 1 Павел Казарин

5.11.2021, 13:35

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Павел Казарин

Украина продолжает жить в отголосках предвыборной кампании двухлетней давности.

Те, кто поддерживал пятого президента страны – не могут простить сторонников шестого. Те, кто голосовал за Владимира Зеленского – объявляют любую критику своего кумира происками Петра Порошенко. Любая дискуссия обречена, потому что сразу переходит на личности. Любой разговор о достоинствах и недостатках натыкается на хрестоматийное «а ваш еще хуже».

Поляризация достигла невероятных масштабов. Любая инициатива измеряется не здравым смыслом, а фигурой автора. Сторонники действующего президента готовы вступаться за любой его шаг – даже самый сомнительный. Противники – готовы искать «зраду» даже в тех решениях, что выглядят как дистиллированная «перемога».

При этом сторонники Петра Порошенко раз за разом упрекают своих визави в том, что те украли у страны будущее. Утверждают, что именно выдвижение Зеленского лишило пятого президента шансов на второй срок. Говорят об упущенном шансе и потерянном времени.

Но, справедливости ради, нужно сказать, что все эти упреки в адрес Зеленского должны звучать не от сторонников Петра Порошенко. Они должны звучать от избирателей Юлии Тимошенко.

В ноябре 2018 года в списке претендентов на президентский пост властвовала лидер «Батькивщины». За пять месяцев до первого тура Центр Разумкова констатировал, что Тимошенко может рассчитывать в первом туре на 21%, в то время как Порошенко – на 10%, а Зеленский – на 11%. Она была лидером симпатий во всех макрорегионах страны за исключением Донбасса, где лидировал Бойко. При моделировании второго тура Юлия Тимошенко побеждала во всех возможных электоральных парах. А ее политсила могла рассчитывать в тот момент на 22% голосов, в то время как «Слуга народа» мог претендовать лишь на 11%.

До первого тура в тот момент оставалось пять месяцев. И все следующие недели мы наблюдали электоральный переток. Зеленский не оттягивал избирателей у Порошенко – к нему перетекали сторонники Юлии Владимировны.

За две недели до первого тура Зеленский уже был безусловным лидером — среди определившихся его готовы были поддержать почти 28%. Порошенко и Тимошенко делили второе и третье место: у каждого из них в активе было по 16,5% голосов. Соотношение цифр было плюс-минус одинаковым у трех крупнейших социологических контор страны. А это значит, что Украина последние два года совершенно напрасно ломает копья в виртуальных битвах.

Весной 2019 года страна не выбирала между Порошенко и Зеленским. Реальная альтернатива сводилась к выбору между Зеленским и Тимошенко. Даже если бы будущий шестой президент Украины снял свою кандидатуру накануне первого тура – с большой долей вероятности мы бы наблюдали за тем, как во втором туре Юлия Владимировна побеждает Петра Алексеевича.

Можно долго рассуждать, почему настроения украинских избирателей сложились подобным образом. Возможно, причина была в том, что и Зеленский и Тимошенко шли на выборы с повесткой мира и достатка. Каждый из них эксплуатировал политический образ «торговца чудесами». Каждый намекал, что у него под рукой есть «рубильник счастья и благоденствия». Оба претендента работали в схожих нишах, но у Зеленского вдобавок был за спиной Голобородько и амплуа «нового лица». А многолетнее присутствие в телевизионном прайм-тайме закрепило за ним роль виртуального члена семьи для большинства украинских избирателей.

Можно долго рассуждать, насколько справедливым был антирейтинг Петра Порошенко. Насколько объективно граждане страны оценивали баланс «сделанного» и «несделанного» в его каденцию. Можно спорить о его ошибках и успехах, месте в истории и политическом наследстве. Но настроения весны 2019 года делали его победу во втором туре крайне маловероятной.

Все сказанное вряд ли снизит остроту наших споров. Мы продолжим сравнивать шестого с пятым, даже несмотря на то, что впору сравнивать шестого с неслучившейся шестой. Представление о реальности давно победило саму реальность. А когда речь заходит о прошлом – мы склонны вспоминать наши эмоции, а не факты.

Но факты от этого никуда не исчезают.

Павел Казарин, Telegram

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