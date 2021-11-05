Водители остаются дома: в Рогачеве отменяют городские и пригородные рейсы

Водители остаются дома: в Рогачеве отменяют городские и пригородные рейсы1
- 5.11.2021, 13:40
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Около трети водителей находится на больничном.
Из-за роста заболеваемости водителей коронавирусом в Рогачеве отменяют городские и пригородные рейсы.
Как сообщает районная газета, из 35 водителей, обслуживающих маршруты, 10 человек болели.
— В последнее время среди наших водителей, которые закрывают все городские, пригородные и междугородные маршруты, наблюдается заболеваемость и COVID-19, и другими сезонными болезнями, поэтому иногда невозможно полностью обеспечить выполнение всех рейсов общественного транспорта. Хочется извиниться перед нашими пассажирами за причиняемые неудобства, — приводит слова заместителя директора филиала № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс» по перевозкам Владимир Яковлев районное издание.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.
Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.
На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвел итоги первых дней забастовки в Беларуси. 1 ноября на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.
2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.
3 ноября на работу не вышло около миллиона белорусов.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.