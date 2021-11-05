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Камерунец Зомо: Лукашенко поступил со мной плохо — позвал на границу, но при этом ничем не помог

  • 5.11.2021, 13:50
Камерунец Зомо: Лукашенко поступил со мной плохо — позвал на границу, но при этом ничем не помог

Известный фанат-африканец рассказал, как белорусские военные били его каждый день и говорили «идите в Польшу».

Камерунец Зомо – известный персонаж в российском футболе. Ригобер Еумби – именно так на самом деле зовут африканца – несколько лет живет в Краснодаре, где активно поддерживает одноименный футбольный клуб. На время Евро-2020 Зомо решил перебраться в Петербург, где раскрашивал себя в цвета российского флага и пел песни вместе с другими болельщиками. Колоритного фаната приметили, о нем стали говорить СМИ.

Пару недель назад Зомо снова оказался в центре внимания медиа, правда, повод был довольно неожиданный. Камерунец пытался нелегально попасть в Европу через белорусско-польскую границу, где уже не первый месяц бушует миграционный кризис. В нейтральной зоне между двумя странами Зомо провел около трех недель, после чего смог выйти на связь с другом. 15 октября в Инстаграме камерунца появилась запись о том, что тот застрял на границе, и вскоре после этого Зомо смог вернуться в Краснодар.

О том, что происходит на беларусской границе и как ему удалось спастись, Зомо рассказал «Трибуне».

- Почему вы решили отправиться на белорусскую границу?

- Много людей из Африки, Афганистана и Сирии говорили о том, что через белорусскую границу можно попасть в Польшу. Мне же нужно было во Францию, чтобы увидеться с родственниками.

Я живу в Краснодаре. Мне позвонили знакомые из Москвы, предложили помочь добраться до Франции. Приехал в Москву, там люди из белорусской армии отвезли нас на белорусско-польскую границу.

- Вы приехали на границу из Минска или Москвы?

- Приехал туда в машине прямо из Москвы, я никогда не бывал в Минске.

- Вы платили деньги, чтобы перейти границу?

- Нет, мы ничего не платили. Вообще, все то, что происходит на границе – тайный бизнес, которым занимается армия и полиция. Они берут людей отовсюду и привозят их на границу, это мафия. Люди в Беларуси не знают, что именно армия всем этим занимается.

- Но почему вы уверены в том, что этим занимается именно белорусская армия?

- Потому что те люди были в одежде военных, у них была военная машина. Говорю вам, именно армия все это делает, именно она привозит людей на границу и заставляет их переходить ее нелегально. И армия, и все остальные знают, что все это нелегально. Даже белорусское правительство знает это.

- Вы можете точно сказать, что из Москвы на границу вас отвезли люди именно из белорусской армии?

- Да, это была белорусская армия. Они были в белорусской униформе.

- Вы раньше знали о том, что на белорусско-польской границе есть проблемы, что люди застревают на ней?

- Много моих знакомых легко переходили границу. Да и мы доверяли людям из армии, которые обещали безопасно переправить нас в Польшу. Когда тебе что-то обещает военный, ты ему веришь.

- Что произошло с вами, когда вас привезли к границе?

- Там военные заставили нас нелегально перейти границу в Польшу. Тех, кто не хотел переходить границу, били. Военные резали проволоку и говорили нам, чтобы мы шли в Польшу и не возвращались. Вместе со мной границу перешли 60 человек, затем каждый пошел своим путем.

- Кто были те люди, вместе с которыми вы переходили границу?

- Они были из Афганистана, Сирии. Там были женщины, дети, пожилые люди – самые разные люди.

Попав в Польшу, я бродил там по лесам семь дней, пока меня не арестовала полиция. Ходил весь день и всю ночь, спал по утрам. Боялся, что местные жители увидят меня и вызовут полицию. Не мог идти дальше вглубь Польши, потому что моя обувь сильно порвалась. Я был один, ел кукурузу и яблоки, пил воду из реки. Никто мне не помогал.

- Что произошло после того, как вас арестовала польская полиция?

- Они отправили меня назад в Беларусь. Просто отвезли на границу и сказали – возвращайся в Беларусь.

Там беларусские военные сказали, что мы не можем возвращаться в Москву, мы должны снова пойти в Польшу. Они не хотят, чтобы люди (мигранты – Tribuna.com) возвращались туда, откуда они приехали. Военные хотят тебя использовать, хотят, чтобы ты каждый день переходил границу, но у тебя уже не осталось еды.

Так я оказался вместе с другими [мигрантами] в нейтральной зоне, в лесу. Не было ни еды, ни воды, я снова ел яблоки и кукурузу, каждый день. Люди с белорусской стороны ничего тебе не дают, просто спрашивают – кто хочет снова идти в Польшу? Если никто не решается, они бьют всех. И постоянно появляются новые люди (мигранты – Tribuna.com).

Фото, которое Зомо прислал из нейтральной зоны.

Мы сделали костер, чтобы не замерзнуть. И от этого костра нам стало хуже, потому что когда холод резко меняется на жару, а жара – на холод, это вредно для здоровья, можно заболеть.

- Как вы выбрались из нейтральной зоны?

- Мой друг рассказал журналистам о том, что со мной произошло, и беларусские военные прочитали про меня в СМИ. К тому же они видели, что я очень болен, и поэтому решили меня освободить.

- Как вернулись в Россию?

- Нашли людей, которые тайно согласились помочь мне доехать. Мне повезло освободиться, но люди до сих пор прибывают на границу, хотя уже умерло девять человек. Чем больше людей (мигрантов – Tribuna.com) туда приедет, тем больше умрет. Но люди знают, что во Франции, например, они смогут заработать больше, чем в России, поэтому и идут на границу. Все хотят зарабатывать больше, думают, что в Европе они получат шанс стать успешными.

- Как вы себя чувствуете сейчас?

- Жить в лесу не так-то просто, поэтому сейчас я очень болею, ничего не могу делать. У меня до сих пор болят ноги. Когда был в лесу, ноги опухали и приходилось разуваться, и тогда у меня ноги стали замерзать. Еще у меня болит голова. Не могу работать, петь (Зомо подрабатывает как певец – Tribuna.com). Мой друг помогает мне с лекарствами.

- Чем бы вы хотели закончить нашу беседу?

- Хочу сказать, что Лукашенко поступил со мной плохо. Он сам позвал нас на границу, но при этом ничем не помог нам. У нас не было еды, воды, нам было негде спать, было очень холодно. В таких условиях нельзя долго находиться, можно умереть. Но [белорусская] армия не хотела решать эту проблему, они просто били нас и говорили «идите в Польшу», били нас каждый день.

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