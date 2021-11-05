У белорусов есть возможность получить сертификат ЕС после «Спутника» и китайской вакцины 10 5.11.2021, 16:23

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Для этого нужно будет ревакцинироваться.

В Италии привитые незарегистрированными в Евросоюзе российской вакциной "Спутник V" и китайской Sinovac смогут получить бустерную дозу препарата Pfizer или Moderna для получения европейского COVID-сертификата. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, сообщает "Радио Свобода".

По словам министра, привиться одной дозой Pfizer или Moderna для получения европейского электронного COVID-паспорта смогут те, кто прошел полный цикл вакцинации иностранной вакциной в течение последних шести месяцев.

"Спутник V" официально одобрен в двух странах ЕС – Венгрии и Словакии. В августе Евросоюз договорился о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции с не входящей в ЕС Сан-Марино – небольшой республикой, окруженной со всех сторон территорией Италии. Большинство жителей Сан-Марино привиты российской вакциной "Спутник V".

Отметим, что в Беларуси прививают лишь российским "Спутником V" и китайской Sinovac.