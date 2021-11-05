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На многих белорусских предприятиях процент заболеваемости превысил 50%

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  • 5.11.2021, 14:05
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На многих белорусских предприятиях процент заболеваемости превысил 50%

Людей отправляют на больничный за свой счет.

В результате резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Рогачеве отменяют городские и пригородные рейсы. Из 35 водителей на больничном 10. И такую ситуацию мы видим на большинстве предприятий, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Когда выходит с больничного один, на больничный уходят еще двое. На «Беларуськалии» ситуация вообще патовая. При условии, что у шахтеров хронические проблемы с легкими, для многих из них это может оказаться последний больничный в жизни.

Пообщавшись с медиками, мы выяснили, что на некоторых предариятиях отправляют людей на больничный за свой счет только потому, что процент заболеваемости превысил 50%. Признаваться в этом никто не хочет, а потому прикрывают пропагандой дыры как могут, но их реальность трещит по швам.

Оставайтесь дома, берегите себя. Боритесь за собственную жизнь.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвел итоги первых дней забастовки в Беларуси. 1 ноября на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

3 ноября на работу не вышло около миллиона белорусов.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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