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Почти детектив: житель Молодечно случайно узнал, что на него оформили рассрочку

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  • 5.11.2021, 14:28
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Почти детектив: житель Молодечно случайно узнал, что на него оформили рассрочку

Белорус впервые за год открыл электронную почту и увидел письмо.

Юрий из Молодечно впервые за год зашел на свой имейл и увидел письмо, где говорилось, что на него в Минске оформили рассрочку на телефон. Письмо оказалось настоящим, как и договор. Но мужчина никаких телефонов и рассрочек не брал. Как такое могло случиться, разбиралась милиция, пишет onliner.by.

«Я имейлом практически не пользуюсь, захожу раз в год, у меня там полторы тысячи непрочитанных писем. А тут решил заказать пиццу, и надо было посмотреть на почте промокод. Смотрю — а там письмо от мобильного оператора. Открываю и читаю: якобы я оформил в Минске рассрочку в 500 рублей на телефон», — удивляется Юрий и показывает документы.

«В документах был указан чужой номер телефона, я его набрал. Поднял мужчина. Я спросил у него: „Ты брал телефон в рассрочку?“ Он ответил, что брал, не отнекивался. Тогда я сообщил: мне пришло письмо, по моим паспортным данным он взял телефон. Собеседник был злой, выругался матом, сказал, что он на работе и сейчас разговаривать не будет. Потом он не поднимал трубку».

Юрий пошел в организацию, в которой оформляли рассрочку. Там пожали плечами — у них никогда такого не было. Там же наш читатель написал заявление о том, что телефон оформили по его паспортным данным без его участия. Далее мужчина отправился в милицию, чтоб разобрались, как вообще могла произойти подобная ситуация и кого считать виноватым.

«Я пытался вспомнить, не светил ли где паспорт. Думал, может, кто-то решил оформить рассрочку на человека из другого города, который никогда об этом не узнает. В милиции меня напугали таким случаем: женщина набрала в кредит телефонов и планшетов по ксерокопиям чужих паспортов».

Пока разбирались в милиции, пришло письмо от компании, оформившей рассрочку. Суть их ответа такова: сотрудник допустил ошибку, договор рассрочки аннулирован, приносим свои извинения и дарим вам 1 гигабайт трафика.

А позже Юрию в милиции рассказали, что произошло. Письменного ответа нет, поэтому мужчина передал своими словами:

«Оказалось, человека, который оформил рассрочку, как и меня, зовут Юрий. И у нас полностью совпадают номера паспортов, только у меня серия МС, а у него КБ, а вот номер точно такой же. Сотрудница ввела номер паспорта, и в базе высветились мои данные. Так на меня по ошибке и оформили рассрочку. Человеческий фактор. В милиции у меня спросили, имею ли я претензии к Юрию. Да какие у меня могут быть претензии?»

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