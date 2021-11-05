Легенда «Барселоны» Хави стал новым главным тренером каталонского клуба 5.11.2021, 14:28

Экс-футболист вернулся в родной клуб уже в качестве наставника.

Хави назначен новым главным тренером "Барселоны", об этом сообщает пресс-служба катарского "Аль-Садда"

"Администрация "Аль-Садд" согласилась отпустить Хави в "Барселону" после оплаты оговоренного в контракте пункта о досрочном уходе. Также договорились о сотрудничестве с "Барселоной" в будущем. Хави — важная часть истории "Аль-Садда", и мы желаем ему успехов", — говорится в заявлении катарского клуба.

Срок контракта Хави с "Барселоной" и сумма отступных не уточняется.

41-летний Хави является воспитанником и легендой "Барселоны" - в качестве игрока он провел за клуб более пятисот поединков и завоевал множество трофеев.

В 2015-м году полузащитник перешел в "Аль-Садд", где закончил карьеру игрока в 2019-м и стал главным тренером клуба.

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