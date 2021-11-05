В Украине выдвинули новые обвинения против Януковича

В Украине выдвинули новые обвинения против Януковича3
- 5.11.2021, 14:37
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Соучастниками беглого экс-президента названы бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.
Следователь ГБР по согласованию с прокурором Офиса генпрокурора сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Об этом сообщает ГБР в пятницу, 5 ноября.
Как установило следствие, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014, а именно:
совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;
причинение участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;
незаконном препятствовании организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.
Из-за действий организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Уведомление о подозрении направлено по адресу последних известных мест жительства экс-президента. С целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного уведомления о подозрении вручены его защитникам.
Напомним, что ранее ВАКС заочно арестовал Виктора Януковича и его сына Александра по делу о резиденции Межигорье.