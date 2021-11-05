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Белорусы пятый день подряд остаются дома

  • 5.11.2021, 14:56
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Белорусы пятый день подряд остаются дома

Сегодня забастовка — это единственный шанс спасти независимость страны.

Многие беларусы вот уже пятый день остаются дома и присылают свои забастовочные селфи телеграм-каналу «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

«Поддерживайте друг друга. Сегодня забастовка — это единственный шанс спасти независимость страны. Бастуй, Беларусь!», — заявляют участники стачки.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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