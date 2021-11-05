В Берлине из окна российского посольства выпал сын генерала ФСБ 16 5.11.2021, 15:08

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Его тело утром нашли полицейские.

Российский 35-летний дипломат 19 октября был найден мертвым у посольства РФ в Берлине, сообщает Der Spiegel.

По данным Bellingcat, погибший — сын заместителя директора второй службы ФСБ Алексея Жало.

По информации Spiegel, сотрудник посольства выпал из окна на верхнем этаже здания. Его тело рано утром нашли полицейские, охраняющие территорию посольства. Приехавшие на место спасатели не смогли реанимировать дипломата.

В российском посольстве в разговоре с Spiegel смерть сотрудника назвали «трагическим инцидентом».

Погибший был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года. По данным Spiegel, немецкие службы безопасности подозревали его в работе на службу ФСБ России.

Издание также пишет о возможной связи погибшего дипломата с высокопоставленным офицером второй службы ФСБ. Bellingcat сообщает, что погибший дипломат — это Кирилл Жало, сын заместителя директора второй службы ФСБ и начальника Управления ФСБ по защите конституционного порядка, генерала Алексея Жало.

Журналист издания Христо Грозев пишет, что дипломат был переведен из Вены в Берлин за два месяца до убийства в столице Германии бывшего чеченского командира повстанцев Зелимхана Хангошвили. «Конечно, это могло быть совпадением. Но следует отметить, что немецкие власти считают, что убийца [Хагошвили] получил поддержку на месте в Берлине», — отмечает журналист.

Spiegel также сообщает, что российская сторона не дала разрешения немецким властям на вскрытие тела дипломата. Его передали российскому посольству.

Хангошвили убили в Берлине в августе 2019 года. Власти Германии считают, что к его убийству причастны российское правительство или власти Чечни. Россия отвергает эти обвинения, в декабре 2019 года Владимир Путин назвал Хангошвили «кровавым убийцей» и заявил, что тот был одним из организаторов теракта в московском метро.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel писали, что подозреваемый в убийстве — Вадим Красиков, находящийся в розыске из-за причастности к убийству предпринимателя Альберта Назарова в 2013 году. По информации изданий, в 2019 году он много раз посещал тренировочные базы ФСБ и общался с сотрудниками подразделения «Вымпел».

В июне 2020 года прокуратура Германии предъявила обвинения Красикову.

Вторая служба ФСБ —служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. В 2020 году The Bellingcat и The Insider совместно с рядом мировых СМИ и командой Навального выпустили расследование, согласно которому к отравлению Алексея Навального в августе прошлого года были причастны сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы.

Позже журналисты связали эту группу с отравлениями писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы.

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