Дом по цене «однушки»: как выглядят и сколько стоят интересные дачи возле Минска 2 5.11.2021, 15:18

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В них можно жить круглогодично.

Все лето Onlíner рассказывал про минчан, которые не побоялись и переехали жить на дачу. Дело вовсе не в любви к крошечным участкам, плохим дорогам и дорогой «коммуналке», а в экономии. Земля в садовых товариществах дешевле, готовые дачи также. Мы изучили, какие объекты сегодня можно купить на дачных сотках под Минском. В обзоре — дома формата «въехал и живи» по цене однушки в столице. Некоторые продаются даже с мебелью и техникой.

Дача для круглогодичного проживания за $49,9 тысячи по курсу

Симпатичный объект продается в садовом товариществе «Ромашка Соломореченская» в 20 километрах от Минска. Каркасник построен в 2017 году. Площадь участка — 4,17 сотки, площадь дачи — почти 65 «квадратов». Фундамент железобетонный, крыша — еврошифер.

На первом уровне находится кухня-гостиная с выходом на террасу, спальня с каркасом под матрас, раздельный санузел и сауна. На втором этаже — комната площадью 15,5 квадратного метра.

В доме выполнена отделка, сделан пол с подогревом, установлена система видеонаблюдения. Межкомнатные двери — массив, на кухне — гарнитур с варочной поверхностью, духовым шкафом и вытяжкой. Отопление электрическое, водоснабжение — скважина, канализация местная на 3 кольца с бетонированным дном. Цена объекта — $49,9 тыс. по курсу.

Дом «въехал и живи» за $42,9 тысячи по курсу

А это новенькая дача в СТ «Веряги». Дачный кооператив находится в 30 километрах от МКАД, прямо возле спорткомплекса «Логойск». Дом построен в 2020 году, но уже полностью оборудован для жизни. На 50 «квадратах» собственник смог вместить две спальни, кухню-гостиную, санузел и просторную террасу.

В помещении сделан свежий ремонт, есть даже некоторая мебель и техника. Цена вопроса — $42,9 тыс.

Дача возле горнолыжного комплекса за $49,9 тысячи по курсу

В садовом товариществе «Веряги» продается еще одна свеженькая дачка. Судя по фото, дом также готов к проживанию: выполнена отделка, обустроенная рабочая зона на кухне, санузел, есть люстры и межкомнатные двери. Участок аккуратный, огорожен забором. Площадь этого домика — 57 «квадратов», цена — $49,9 тыс. по курсу.

Обустроенная дача за $39,9 тысячи по курсу

А вот такой домик в 20 километрах от МКАД можно купить всего за $39,9 тыс. в эквиваленте. Продается дача в садовом товариществе «Родник-Элитный» недалеко от мемориального комплекса «Курган Славы». Площадь участка — 6,3 сотки, площадь дачи — 47 «квадратов». Каркасник готов для проживания — есть вся необходимая мебель, техника, обустроен санузел и кухня. Отопление электрическое, вода сезонная заведена в дом, канализация местная.

Дача возле леса за $69,9 тысячи по курсу

На десерт — шале у леса в садовом товариществе «Вишневка». До Минска отсюда всего 18 километров, до озера Вяча можно дойти даже пешком. Дом одноуровневый, но с высокими потолками и вторым светом. Объект полностью готов: вода, отопление, скважина разведены, в помещениях сделана чистовая отделка. Из бонусов — сруб под баню на участке. Площадь дома — 85 «квадратов», цена — $69,9 тыс.

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