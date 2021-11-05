БМЗ дышит на ладан 2 5.11.2021, 15:37

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Списки на увольнение сотрудников уже поданы.

Белорусский металлургический завод (БМЗ) отчитался по результатам работы за последние девять месяцев, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих»(БОР).

Несмотря на масштабы производства, выживает предприятие только благодаря господдержке. Прибыль от реализации в прошлом году составляла -27,1 млн, но благодаря дофинансированию удалось поднять ее до 441,4 млн.

При всем этом результаты инвестиционной деятельности БМЗ плачевные. Завод потерял 428,2 млн. В результате чистая прибыль БМЗ составила всего 37 тысяч белорусских рублей.

Списки на увольнение сотрудников уже поданы. Кредиты, выданные несколько месяцев назад, тоже заканчиваются. Судя по ходу событий, руководство готовится слить завод точно также как и всю страну.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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