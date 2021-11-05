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Президент Бразилии стал героем мемов из-за Пизанской башни

  • 5.11.2021, 15:44
Президент Бразилии стал героем мемов из-за Пизанской башни

Жаир Болсонару поделился впечатлениями от посещения Италии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Пизанскую башню "Башней пицца", следует из его выступления во время церемонии запуска технологии 5G, сообщает ria.ru.

"Недавно я был в Италии… посещал Башню пиццы", - сказал президент.

Он произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза".

Оговорка президента вызвала волну мемов в соцсетях. Особенно учитывая, что чуть ранее Болсонару во время пресс-конференции перепутал имя советника США по климату Джона Керри с известным актером Джимом Керри.

В Twitter пользователи изображают Болсонару и Керри веселящимися, стоящими у "пизанской" башни из разных видов пиццы или поедающими ее.

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