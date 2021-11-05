Президент Бразилии стал героем мемов из-за Пизанской башни 5.11.2021, 15:44

Жаир Болсонару поделился впечатлениями от посещения Италии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Пизанскую башню "Башней пицца", следует из его выступления во время церемонии запуска технологии 5G, сообщает ria.ru.

"Недавно я был в Италии… посещал Башню пиццы", - сказал президент.

Он произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза".

Оговорка президента вызвала волну мемов в соцсетях. Особенно учитывая, что чуть ранее Болсонару во время пресс-конференции перепутал имя советника США по климату Джона Керри с известным актером Джимом Керри.

В Twitter пользователи изображают Болсонару и Керри веселящимися, стоящими у "пизанской" башни из разных видов пиццы или поедающими ее.

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