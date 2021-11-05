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Очевидцы: Мигранты проводят странные тренировки по ночам в Минске

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  • 5.11.2021, 15:52
  • 6,656
Очевидцы: Мигранты проводят странные тренировки по ночам в Минске

С ними занимаются люди спортивного телосложения.

Читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга» заметили странное поведение мигрантов в Минске.

В редакцию телеграм-канала сообщили, что в одном из дворов Первомайского района Минска сегодня ночью мигранты проводили что-то, похожее на учения или тренировку: с десяток спортивных парней по команде разбегались в разные стороны, по хлопку собирались вместе. К чему они готовятся и кто их этому учит — неясно.

Возможно, теперь для перехода границы им надо иметь какие-то определение навыки.

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