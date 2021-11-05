Очевидцы: Мигранты проводят странные тренировки по ночам в Минске

Очевидцы: Мигранты проводят странные тренировки по ночам в Минске4
- 5.11.2021, 15:52
- 6,656
С ними занимаются люди спортивного телосложения.
Читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга» заметили странное поведение мигрантов в Минске.
В редакцию телеграм-канала сообщили, что в одном из дворов Первомайского района Минска сегодня ночью мигранты проводили что-то, похожее на учения или тренировку: с десяток спортивных парней по команде разбегались в разные стороны, по хлопку собирались вместе. К чему они готовятся и кто их этому учит — неясно.
Возможно, теперь для перехода границы им надо иметь какие-то определение навыки.