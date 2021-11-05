«Разве даже одна спасенная человеческая жизнь не стоит этих копеечных инвестиций?» 1 5.11.2021, 15:55

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Медик призвал белорусов носить маски.

Почему маски все-таки нужно носить, в видеообращении к белорусам рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

— Приказы снять маски сотрудникам магазинов, мне кажется, это не по-людски по отношению к людям, которые работают на кассах, потому что и они могут быть очень большим источником заражения окружающих, и сами они объект инфицирования, потому что контактируют с очень большим количеством людей, — объяснил доктор в эфире «Радыё Свабода». — Но снижение инфицирования, снижение вероятности — это как велосипедный шлем.

Он снижает вероятность травмы головы и в этом его смысл. Поэтому его нужно надевать. И тот процент снижения, который он дает при травмах головы, абсолютно его окупает. Поэтому я не знаю, какой логикой нужно руководствоваться для того, чтобы отменять масочный режим.

Специалист подтверждает то, что маски не уберегут от болезни, однако они способны снизить интенсивность заражения.

— То, что маски не панацея и не бронежилет — это, конечно же, правда. Маски лишь слегка снижают вероятность заразиться и заразить. Снижают — не означает перекрывают. Даже противогаз не перекрывает возможность отравления себя и других.

Но маски снижают количество аэрозоли в воздухе и снижают шансы подхватить вирус. Они снижают дозу, которую вы можете подхватить. Разве даже одна спасенная человеческая жизнь из ста не стоит этих копеечных инвестиций?

Таким образом, маски улучшают прогноз течения болезни. Известно, если вы однократно поймаете очень большую дозу, то и прогресс инфицирования будет очень динамичным, и вероятность неблагоприятного исхода тоже будет большей, — отметил доктор Донской.

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