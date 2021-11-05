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В Новой Москве группа кавказцев избила мужчину на глазах у малолетнего ребенка

  • 5.11.2021, 15:59
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В Новой Москве группа кавказцев избила мужчину на глазах у малолетнего ребенка

Полиция установила личности потерпевшего и нападавших.

Группа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребенком и попала на видео. Кадры инцидента опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило.

Затем один из них несколько раз ударяет мужчину кулаком в лицо, к нему хотят присоединиться другие зачинщики конфликта, сам мужчина пятится назад. Испуганный ребенок отбежал в сторону. На помощь мужчине пришли прохожие.

Пользователи социальных сетей пишут, что конфликт произошел в районе Новые Ватутинки в Новой Москве.

Полиция установила личности потерпевшего и нападавших.

В полиции подтвердили, что нападавшие прибыли из неназванной кавказской республики. Им грозит до семи лет тюрьмы.

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