Павел Барковский: Забастовка позволяет каждому сделать выбор 5.11.2021, 16:31

Павел Барковский

Идет проверка тех горизонтальных связей, которыми мы так гордились в 2020 году.

Бывший доцент факультета философии и социальных наук БГУ Павел Барковский в «Фейсбуке» рассказал, почему поддерживает идею забастовки в формате «Останься дома»:

— Организаторы забастовки выбрали наиболее безопасную и поэтому наименее медийную форму ее проведения, фактически использовав модель добровольного локдауна, которую в определенной степени практиковали белорусы при первой волне COVID-19. Для части людей это стало дополнительным стимулом уволиться с работы, которая не приносила большого удовольствия, для кого-то взять отпуск или больничный, для кого-то повод побыть дома вместе с семьей.

Отчасти то, что грозит участникам забастовки и активистам — это как раз увольнение с работы. Но последние и так идут полным ходом в самой стабильной стране. Посмотрите на ту же «Коммунарку». Увольняют по списку всех неблагонадежных, считай каждого, кто высказался против насилия или публично где-то обозначился с национальной символикой. Государственные чиновники сами выбирают путь самоизоляции от общества и пытаются стерилизовать поле государственных предприятий, оставив там лишь ябатек и «хатаскрайщиков». О последствиях этого не будем. Становится грустно.

Забастовка в формате«сиди дома» — совершенно не медийный формат. Нет красивых фоточек и видео рабочих, запершихся в цехах, как это делали рабочие судоремонтных верфей во времена «Солидарности». Нет шахтеров, которые стучат касками по асфальту, как в лихие 90-е. Но... нет и жертв. Ни прямых, ни косвенных. Люди сидят дома, их не давит напрямую каток репрессий (по крайней мере — не больше, чем остальных), они минимизируют шансы заболеть COVID-19. То, что это делают не все — факт. И никогда почти не бывает, чтобы все. Но если к заболевшим присоединяются те, кто бастует, нагрузка на тех, кто остался в системе, увеличивается в разы... В какой-то момент это может и их сломить.

Конечно, существенное снижение норм выпуска продукции МТЗ или Белкалия, невыход на рейсы большой части Гомельского автопарка, один специалист, работающий за четверых в районном бюро — это не триумфальная победа над режимом. Но это тот протестный «grassroots» (инициатива снизу — прим.), который дает человеку ощущение, что он что-то делает сам в копилку победы. Ведь для многих честных людей просто сидеть, читать сводки о новых политзаключенных, голодовке в тюрьмах или очередных искусственных гекатомбах на фоне антикоронавирусной истерии суверена — куда труднее, чем сделать хоть маленький, но свой шаг.

В отличии от больших стратегий и планов, где обычно место и роль отдельного человека не слишком существенны, движение забастовки — наиболее экзистенциальное и демократичное. Он позволяет каждому сделать свой выбор и ориентироваться при этом не на поведение большинства (люди мы же, не стадо баранов!) , а на свой собственный моральный и жизненный выбор. Не работать на систему! Не делать то, что идет против здравого смысла и собственных чувств: приходить на работу без маски и отдирать наклейки с напоминанием об их необходимости только потому, что приказало глупое начальство. Не делать вид, что ты полностью разделяешь государственническую идеологию насилия и лжи.

Это проверка тех горизонтальных связей, которыми мы так гордились в 2020 году, тех, что позволили возникнуть дворовым сообществам, фондам взаимопомощи. Люди могут очень много. Они могут просто завтра полностью (!) изменить общество, в котором живут. Ведь это просто игра с определенными ролями. И иногда игру нужно прекращать, если она уже давно идет не по правилам. «Забастовки нет», — говорят скептики. «Забастовка есть, ведь я в ней участвую!» — говорят оптимисты в духе Рене Декарта. Забастовка, даже если она невидима, это не о победном плане, как перехватить власть, это о давлении на систему, о личной ответственности и принятии решений, о поиске солидарности на низовом уровне и мысли о будущем. Себя и своих детей.

Если коротко, забастовка вам нужна или простой локдаун, отдых с семьей или возможность сказать «нет» системе, вы сами и только сами делаете свой выбор. Не политики и не лидеры общественных мнений, само общество может сделать то, что оно желает. Когда белорус, дом которого — это работа, как говорил наш мудрый соотечественник Валентин Акудович, окончательно поймет, что протест — это тоже работа и в нее так же стоит вкладываться, он сможет многое. А значит бастовать сегодня — это тоже работать. На будущее. Без насилия, лжи и вынужденной эмиграции.

«Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, — і тады пераможаш. Нават калі ты слабы, як камар пасярод варожага мора. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на “спрадвечны” закон».

(Уладзімір Караткевіч «Ладдзя роспачы»).

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