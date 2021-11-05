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Инфляция в России установила три рекорда за неделю

  • 5.11.2021, 16:37
Инфляция в России установила три рекорда за неделю

Темпы роста потребительских цен в 11-й раз подряд установили рекорд.

Инфляция в России продолжает разгоняться, словно спущенный с горы каток, под колесами которого превращаются в пыль сбережения и доходы людей, пишет finanz.ru.

За неделю, завершившуюся 1 ноября, темпы роста потребительских цен в России в 11-й раз подряд установили рекорд.

Прибавив 1,11% за октябрь и 6,52% с начала года, годовая инфляция достигла 8,14% и стала максимальной с января-2016 года, следует из официальной оценки Минэкономразвития, основанной на данных Росстата.

Скорректированная на сезонный фактор октябрьская инфляция составила 1% и стала рекордной с марта 2015 года.

Темпы роста цен на продукты удвоились по сравнению с сентябрем - 2,17% против 0,99%, а в годовом выражении достигли 10,91%, чего статистика не видела ни разу с декабря 2015 года.

«Практически полностью рост годовой инфляции вновь обеспечен продовольственными товарами», - отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Несмотря на новый урожай, октябрь принес очередной ценовой шок в овощные отделы супермаркетов, где ценники, согласно Росстату, выросли на 8,7% за месяц - впятеро больше, чем за сентябрь.

Огурцы стали дороже на 48,67% за месяц и стоят на 64,79% дороже, чем год назад, помидоры - на 43,81% и 64,65% соответственно Цены на картофель взлетели на 15,48% за октябрь, а в годовом выражении достигли роста на 76,41%.

Капуста, морковь и лук незначительно подешевели, но год к году выросли в цене на 89,8%, 39,25% и 28,86% соответственно.

Рост цен яйца достиг 28,1% в годовом выражении, на гречку - 18,36%, на курятину - 30,95%, на говядину - 14,15%, на свинину - 15,03%.

За последние 15 лет подобную продовольственную инфляцию Россия видела лишь трижды: в 2007-08 гг, накануне глобального финансового кризиса, в 2010-11-гг на фоне засухи и взлета мировых цен и после девальвации рубля 2014 года.

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