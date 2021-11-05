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Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода

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  • 5.11.2021, 17:06
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Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Леопольдо Лопес
Фото: AP

Нам нужно бороться вместе.

Лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес, один из самых ярких и непримиримых противников власти чавистов, ранее несколько лет проведший в тюрьме и под домашним арестом, обратился к белорусам:

— Хочу выразить нашу поддержку народу Беларуси. Беларусь и Венесуэла — очень разные страны: разные континенты, разный климат, разная культура. Но мы очень похожи в нашей борьбе за свободу и демократию в наших странах. Как и в Венесуэле, в Беларуси выборы были сфальcифицированы и тысячи, десятки тысяч людей вышли на улицы. Реакция Лукашенко была такой же, как реакция Мадуро в Венесуэле. Репрессии, аресты и даже убийства. Поэтому мы понимаем, что борьба за свободу в Беларуси — это то же самое, что борьба за свободу в Венесуэле, и в Никарагуа, и на Кубе, и во всех уголках мира, где есть стремление к свободе. Нам нужно действовать солидарно. Вот почему сегодня я хотел бы выразить свою полную поддержку народу Беларуси, рабочим Беларуси, студентам, которые призывают к мирному движению, чтобы продолжить свою борьбу за свободу и свободные выборы.

В Беларуси будут протесты, протесты, которые подчеркнуто ненасильственные, и это должно продолжаться до тех пор, пока не наступит свобода, и у народа не появится возможность провести свободные выборы. Это борьба, которую нам нужно вести вместе. Каждая женщина, каждый мужчина во всех уголках мира, которые считают, что демократия и свобода — это то, в чем должен жить каждый человек. Нам нужно бороться вместе.

Вся наша поддержка народу Беларуси!

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