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Зеленский подписал закон о деолигархизации

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  • 5.11.2021, 17:09
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Зеленский подписал закон о деолигархизации
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что за подобные изменения проголосовали граждане страны на президентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах – принятый Верховной Радой закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц со значительным экономическим и политическим весом в общественную жизнь (олигархов)", рассказали в Офисе президента Украины.

"Во всех успешных европейских странах нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения в 2019 году проголосовали наши граждане", — сказал Зеленский.

В Беларуси будут протесты, протесты, которые подчеркнуто ненасильственные, и это должно продолжаться до тех пор, пока не наступит свобода, и у народа не появится возможность провести свободные выборы. Это борьба, которую нам нужно вести вместе. Каждая женщина, каждый мужчина во всех уголках мира, которые считают, что демократия и свобода — это то, в чем должен жить каждый человек. Нам нужно бороться вместе.

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