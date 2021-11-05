К чему эти таинственные списки увольнений на заводах? 5.11.2021, 17:20

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Есть возможность предотвратить преступную «приватизацию».

Вот уже который месяц людей пугают непонятными списками увольнений якобы неугодных, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

На самом же деле списки эти по сути своей являются всего лишь силой удержания народного недовольства. На некоторых заводах не увольняют даже откровенных алкашей, которых после смен буквально выносят с проходной,

Если мы вспомним, то сегодня откровенно и нагло применяется старая добрая схема по преступной приватизации предприятий. Сразу людей сокращают «по собственному желанию», потом завод не справляется, его отправляют на «оздоровление», а после экономический суд признает, что предприятие не поддается лечению и подлежит ликвидации. И вот здесь уже в игру вступают кошельки, которые готовы выкупить все это добро за копейки. Но не сразу. Сразу это дело по стартовым ценам никому не нужно.

Так и пилится страна кошельками Лукашенко. А теперь определенно понятно, что дальше раскупать земли будут друзья Путина.

Картинка, прямо скажем, радует мало. Но что делать чтобы это предотвратить? Оставаться дома. Беречь себя и свою страну.

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