На «Гродно Азоте» начали падать зарплаты

На «Гродно Азоте» начали падать зарплаты4
- 5.11.2021, 17:50
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Но не у начальства.
Стачком «Гродно Азота» сообщил, что на предприятии начали падать зарплаты
Базовый размер премии за сентябрь, определяемый с учётом загрузки производственных мощностей, темпов роста объёмов выпуска товаров-представителей и выполнения иных показателей эффективности работы, составит 70%.
Работники основных цехов недополучат премии, однако заводоуправление будут премировать в полном объеме
«Заводоуправление отработало на отлично?» — задается вопросом Стачком.