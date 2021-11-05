На «Гродно Азоте» начали падать зарплаты 4 5.11.2021, 17:50

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Но не у начальства.

Стачком «Гродно Азота» сообщил, что на предприятии начали падать зарплаты

Базовый размер премии за сентябрь, определяемый с учётом загрузки производственных мощностей, темпов роста объёмов выпуска товаров-представителей и выполнения иных показателей эффективности работы, составит 70%.

Работники основных цехов недополучат премии, однако заводоуправление будут премировать в полном объеме

«Заводоуправление отработало на отлично?» — задается вопросом Стачком.

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