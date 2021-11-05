Pfizer объявила о высокой эффективности новой «таблетки против коронавируса» 1 5.11.2021, 18:05

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Ее эффективность от тяжелого течения болезни и смерти составила 89%.

Pfizer объявила о завершении второй фазы испытаний лекарства от коронавируса. Его эффективность от тяжелого течения болезни и смерти составила 89%, сообщает reuters.

Лекарство под названием Paxlovid выпускается в капсулах.

В исследованиях приняли участие 1,2 тысячи заболевших коронавирусом из групп риска. Лишь 0,8% из тех, кто принимал лекарство в течение первых трех дней после получения симптомов, оказались в больнице. В группе плацебо этот показатель составил 7%.

В ходе испытаний ни один человек, получивший препарат не умер, в то время как в группе плацебо болезнь 1,6% человек закончилась смертью.

В Pfizer заявили, что приостанавливают испытания и начинают готовить документы для передачи в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

4 ноября Великобритания первой в мире одобрила применение против коронавируса препарата молнупиравир производства компании Merck.

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