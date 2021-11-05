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Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане

  • 5.11.2021, 18:25
Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане

Она будет руководить более 2000 человек.

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокую должность в Ватикане.

Об этом пишет Reuters.

Сестра Рафаэлла Петрини стала генеральным секретарем губернаторства, второго по значимости управленческого органа Ватикана.

Новая должность 52-летней Петрини сопоставима с должностью заместителя губернатора штата или заместителя мэра города. Губернатория, базирующаяся в большом дворце в центре Ватикана, контролирует более 2000 сотрудников.

Назначение Петрини, имеющей степень престижного итальянского бизнес-университета, знаменует последнюю попытку Папы выполнить обещания по улучшению гендерного баланса, данные много лет назад.

Губернаторство контролирует повседневную работу Ватикана, включая такие департаменты как полиция, пожарные, служба здравоохранения, музеи, техническое обслуживание и офисный персонал.

Ранее пост генерального секретаря занимал епископ. Сейчас он занимает должность президента, высшую руководящую должность.

Несколько женщин уже занимают должности в департаментах Ватикана, но они занимаются религиозными и социальными вопросами и имеют гораздо меньший штат сотрудников.

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