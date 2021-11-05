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«Давайте менять свои жизни и общество»

  • 5.11.2021, 18:38
«Давайте менять свои жизни и общество»

Оставайтесь дома.

- Пока многие ждут начала действия санкций и этим прикрывают свое бездействие, все больше экспертов говорят о том, что ЕС и США слишком медлительны в решительных действиях и в принятии санкций, - пишет телеграм-канал «БОР».

Белорусы, запомните, менять свои жизни и общество можем и должны только мы сами.

Своими силами, своими действиями. Только так зреет настоящая нация с общими идеями и целями, с единством и гордостью!

Оставайтесь дома. Стачке быть.

Напомним, что 4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

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