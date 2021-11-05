Медики: На почки приходится 80% всех поражений внутренних органов при COVID-19 5.11.2021, 18:40

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Как за два года изменился коронавирус.

За время пандемии симптомы COVID-19 стали опаснее, а после выздоровления пациентам приходится долго восстанавливать здоровье. Как пишет apostrophe.ua, об этом рассказали специалисты 5-й клинической больницы Киева.

"Сейчас это быстрое развитие болезни, резкое падение сатурации, а также диарейный и температурный синдромы, такого стало больше", – отметила заместитель главного врача по медицинской части Эльмира Мамедова.

Кроме того, она подчеркнула необходимость использования препаратов для разжижения крови из-за высокого риска тромбообразования, который влечет за собой тяжелые последствия.

По словам медиков, многим переболевшим приходится бороться с постковидным синдромом при помощи психологов. Он выражается в депрессии, тревожности или бессоннице.

Kоронавирусная инфекция бьет не только по легким, но может очень негативно влиять на почки. Именно на них приходится 80% всех поражений внутренних органов при COVID-19.

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