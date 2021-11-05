Пять сериалов ноября, которые стоит посмотреть 5.11.2021, 19:21

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В подборке - сериалы разного жанра.

Осень – прекрасная пора года для того чтобы укутаться в плед с большущей кружкой чая и смотреть интересный сериал. Intex-press.by представил подборку из самых главных премьер ноября из мира сериалов.

«Ковбой Бибоп»

Режиссеры: Алекс Гарсиа Лопес, Майкл Кэтлман

Премьера всех серий 1-го сезона: 19 ноября

В 2071 году стала популярной профессия охотника за головами — космического ковбоя, путешествующего по обитаемому космосу в поисках преступников, за поимку которых живыми назначена награда. Именно этим зарабатывает себе на жизнь экипаж межпланетного корабля «Бибоп», на котором судьба сводит четырёх человек и одну собаку.

«Колесо времени»

Режиссеры: Ута Бризвитц, Уэйн Йип, Салли Ричардсон-Уитфилд, Санаа Хамр

Премьера: 19 ноября

Экранизация одного из главных и самых масштабных фэнтези-произведений, вышедшего после «Властелина колец». В Эмондов Луг приезжают трое чужестранцев: седой менестрель Том Меррилин, прекрасная леди Морейн и её страж Лан. Морейн принадлежит к организации «Айз Седай» и считает, что силы тьмы охотятся за пятью подростками, один из которых — реинкарнация древней могущественной личности. Согласно пророчеству, вернувшись в мир, она спасёт человечество, навредив ему.

«Декстер: Новая кровь»

Режиссер: Маркос Сига

Премьера 1-го сезона: 8 ноября

Судмедэксперт и серийный убийца Декстер Морган возвращается на экраны. В «Новой крови» он пытается жить тихой жизнью: взял себе имя Джим Линдзи, переехал в маленький городок и теперь работает в оружейном магазине. Но когда в Айрон Лейк начинают происходить загадочные похищения и убийства, в Моргане снова просыпается тяга к насилию.

«Везет»

Режиссер: Владимир Щегольков

Премьера первого сезона: 4 ноября

Иван осознает себя спивающимся мужчиной средних лет без каких-либо целей и планов на будущее. Но несмотря на личные проблемы, он готов прийти на помощь любому незнакомцу на своем пути. Его клиентами станут: умирающий старик, обманутый женой миллионер, замерзающий по дороге из аэропорта раввин, отравленный клофелином египетский дирижер, юная девушка по вызову и еще, еще, еще… С каждой из этих «заблудших душ» Иван терпеливо возится в ущерб себе. Оружие, помогающее ему выходить из немыслимых ситуаций, — непобедимая самоирония.

«Зов ада»

Режиссер: Ён Сан-хо

Премьера всех серий 1-го сезона: 19 ноября

По всему миру происходит загадочный феномен — некоторые люди начинают слышать предсказание о своей смерти, и вскоре за ними приходят злобные существа, убивают и утаскивают в ад. Лидер набирающего популярность культа считает происходящее божественным откровением.

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