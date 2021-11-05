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Как белорусам отключить лукашенковское телевидение

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  • 5.11.2021, 19:33
  • 15,648
Как белорусам отключить лукашенковское телевидение

Выгодное решения в том числе для кошелька.

- Недавно подключила Интернет от Минских телевизионных информационных сетей (МТИС), теперь смотрю телепрограммы онлайн через компьютер. Можно ли сменить расширенный пакет ТВ-программ на общедоступный или вообще отказаться от услуги телевидения? - задается вопросом А. Семенова из Минска.

Можно. При переходе на общедоступный пакет либо полном отключении телевидения технологически исключается возможность доступа в Интернет, если клиент подключен по технологии Docsis. При подключении к Интернету по технологии Metro Ethernet связь между услугами Интернета и телевидения отсутствует, можно беспрепятственно отказаться от телевидения, при этом продолжая пользоваться Интернетом, сообщили в информационно-сервисной службе МТИС.

Если вы хотите уточнить какую-либо информацию, связанную с пользованием услугами предприятия, можно обратиться в справочную МТИС.

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