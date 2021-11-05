Армейское рабство: ВС России превратились в организацию, из которой бегут 5.11.2021, 19:48

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Офицеры разочаровываются в службе.

В России около 20 военных вузов, где каждый год выпускается около двух тысяч офицеров. Поскольку учатся они на бюджетной основе, то после университета должны несколько лет прослужить в армии по контракту. При этом Минобороны России гарантирует обязательное трудоустройство выпускников, так как подготовка в высших военно-учебных заведениях сразу организуется под конкретные «рабочие места» – воинские должности, передает «Радио Свобода».

Курсанты высших военно-учебных заведений находятся на полном материальном и социальном обеспечении (проживание, питание, обмундирование, денежное довольствие и др.), в среднем их учеба обходится государству примерно в 50 тыс. рублей в год. Однако часть выпускников военных вузов пытается уволиться из армии в первые же месяцы службы. Все они говорят, что занимаются на службе совсем не тем, чему учились, а реальная жизнь в армии слишком отличается от парадной.

Михаил Кочет – действующий офицер, лейтенант медицинской службы. Окончил военный учебный центр при Ростовском государственном медицинском университете в июне 2021 года, врач общей практики. По распределению был направлен в воинскую часть поселка Персиановский Ростовской области на должность командира взвода – начальника отделения сортировочного взвода. В службе разочаровался практически сразу, говорит он, поскольку медициной непосредственно занимался раз в неделю, а остальные дни бумажной работой, личным составом и техникой.

– Эта должность оказалась совсем не связана с медициной, собственно, то, ради чего я учился шесть лет в университете, тут не нужно. В основном я занимаюсь личным составом и техникой. То есть раз в неделю осматриваю срочников с температурой 37 градусов, которые пытаются от службы откосить, если что-то посерьезнее, то мы обязаны сразу в госпиталь направить бойца, если есть подозрение на ковид – тоже туда, но за контакты с ковидными никаких доплат нет. Зарплата низкая и не соответствует объему выполняемых работ: в итоге частые переработки и совсем нет личного времени, – рассказывает он.

– В общем, я решил уволиться из армии, хотя из общения с другими офицерами знаю, что сделать это сложно. Решил уволиться по нарушению условий контракта, это подразумевает, что я возвращаю федеральные средства, которые были затрачены на мое обучение, а это около 400 тысяч рублей. Так вот, я хочу их вернуть и проститься с армией. Казалось бы, нет ничего сложного: заплатил – и ты свободен. Но на практике прежде чем уволить, лейтенанта вызывают на ряд бесед разные должностные лица. И каждый пытается надавить, предлагают остаться, перевести куда-то. Документы при этом должны пройти ряд инстанций. И если просто сидеть и ждать, то это занимает больше полугода. Между тем пандемия не заканчивается, я мог бы, будучи врачом, на гражданке приносить больше пользы, ведь врачей почти во всех регионах не хватает, они истощены физически и морально, об этом постоянно говорят.

Через неделю после того, как Кочет подал рапорт на увольнение, его отправили в командировку в штаб Южного военного округа. Уже там ему сказали, что в часть действительно направили телеграмму, но не на его имя. Михаил вернулся обратно в часть, доложил, что приказ выполнил. В части сказали, что приказ был все же на его имя. Он обратился в штаб полка и лично увидел, что телеграмма все же была не на его имя.

– Я тут же написал рапорт на командира полка об отмене незаконной командировки. Спустя сутки приказ был отменен. Для чего это делается? Чтобы отодвинуть сроки увольнения, – считает Кочет. – В среду, когда я выложил видеообращение у себя на странице, где рассказал, что хочу, но не могу уволиться, меня снова несколько раз вызывали на беседы, так я узнал, что меня опять хотят отправить в какую-то непонятную командировку. И мой случай не уникальный, такая проблема везде. Многие лейтенанты, десятки моих знакомых по всей стране, тоже столкнулись с такой ситуацией: хотят уволиться, готовы все возместить, но их не отпускают. Согласно Конституции Российской Федерации, труд свободен, каждый вправе выбирать род деятельности, профессию, принудительный труд в России запрещен.

Кочет говорит, что купился на красивую картинку, которую везде транслируют о состоянии российской армии.

– Говорят же, что зарплаты в армии большие, квартиру можно от государства получить, учеба опять же бесплатная, работа в госпитале и на передовой, вот я и повелся. А как попал на службу, так на тебе оклад 30 тысяч (максимально со всеми выплатами было 49 тысяч) и возись с техникой без выходных, а я же лечить хочу, в ординатуру поступить, больными заниматься, – говорит он.

Кочет уже специально опаздывал на службу, но в части это не хотели фиксировать, подавал жалобы в прокуратуру, но все бесполезно. «Видеообращение сделал от бессилия, в надежде, что это хоть как-то сдвинет дело с мертвой точки», – объясняет он.

Офицер Игорь Колесник смог уволиться только после того, как предал свою историю огласке. Он окончил одно из военных училищ в Санкт-Петербурге и проходил службу в Майкопе, через год решил уволиться. Офицер написал рапорт еще в марте этого года, и ему назначили аттестационную комиссию, которая состоялась через две недели. По словам Колесника, начальство сразу было настроено против увольнения – его обещали отправить в неблагополучные войсковые части, где бы он «гнил в полях», и угрожали возбуждением уголовного дела.

Свое нежелание служить в армии он объяснил тем, что так называемая «медийная» армия, которую показывают в репортажах по госканалам, на деле очень сильно отличается от реальной. И искреннее желание служить родине постепенно превратилось в необходимость «оттарабанить» пять лет контракта. Потом и оно пропало. Колесник готов был сразу оплатить затраченные на его учебу госсредства, только бы его отпустили.

– За шесть лет (вместе с учебой в вузе) моего пребывания в Вооруженных силах армия поменялась очень сильно. По сути, сейчас это сплошная показуха. Главная проблема – это низкая заработная плата, – рассказывал он в интервью Север.Реалии. – Но не только. Даже после того, как я выпустился из вуза, я столкнулся с низким качеством подготовки личного состава. Боевая подготовка практически не проводится. Она проводится только для фотоотчетов. И вместо того, чтобы заниматься личным составом, заниматься боевой подготовкой, командиры, в том числе и я, должны заниматься бюрократической работой. Это постоянные бумажки, которые к боевой подготовке не имеют никакого отношения.

Когда молодой офицер приходит в войска (я не знаю, как в других частях, но в моей части это есть), поддержки со стороны старших офицеров он не получает абсолютно никакой. А только постоянные упреки в свой адрес. Его ругают, причем ругают некорректно. Я лично сам с этим сталкивался и видел, как в такую ситуацию попадают другие молодые офицеры, которые совсем недавно выпустились. Их ругают при личном составе. Бывает, что и матом. Конечно, я отдавал себе отчет, куда я иду, но я не думал, что все будет настолько анекдотично. И все стереотипы про армию не просто совпадают с реальной жизнью, они в армии даже больше, чем во всех этих анекдотах и стереотипах.

Колесника уволили из армии через три недели после публикации. Он уже выплатил все деньги за учебу, устроился на хорошую работу, живет рядом с семьей.

– Чувствую себя сейчас отлично, нет ощущения, что занимаешься не пойми чем, какое было в армии. Работу нашел очень быстро, меня спросили, почему уволился, я ответил односложно, подробности никого не интересовали, зарабатываю сейчас больше, чем в армии. Грамотного специалиста, который хочет нормально работать, на гражданке оторвут с руками и ногами, – говорит бывший офицер. – Мне очень многие ребята звонили потом, которые тоже хотят уволиться, причины у них те же, что были у меня: надоело, не нравится, картинка для телевизора сильно отличается от того, что на самом деле. И я их понимаю.

Я им всем советовал и другим советую: если решили уволиться, то нельзя отчаиваться, какими бы карами небесными вам ни грозили. Надо идти до конца… Я хочу реализовать себя по своей специальности – инженер-дорожник, расти как профессионал, надеюсь, что мои старания будут оценены, в отличие от тех же Вооруженных сил. Очень обидно, что из престижной сферы деятельности, в которую стремились многие молодые люди, армия превратилась в организацию, из которой бегут.

Адвокат Александр Островский говорит, что государство тратит на обучение курсантов десятки миллионов рублей, а фактически эти деньги оказываются выброшены на ветер.

– После обучения бывшим курсантам не создают нормальных условий, чтобы они хотели нести службу, а на голом патриотизме уже давно никуда не уедешь. Люди получают хорошее образование и хотят адекватных условий труда и быта, не желая тратить свою жизнь на преодоление «тягот воинской службы», – рассуждает Островский. – Власти, впрочем, видимо, тоже уже поняли, что образованную молодежь надо в итоге серьезно заинтересовать, поскольку в ближайшие три года расходы по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличатся совокупно почти на 1 трлн руб. и составят около четверти всех расходов государства.

Военный юрист Евгений Н. (попросил не указывать свою фамилию) говорит, что в коллегию поступает много обращений от желающих досрочно прекратить контракт, но этого, даже если выплатить затраты на обучение офицера, по закону сделать очень сложно.

– Военная служба изначально предполагает как ряд социальных благ, так и свои ограничения, одно из которых – невозможность уволиться тогда, когда ты хочешь, как это позволяет сделать Трудовой кодекс, просто предупредив работодателя за две недели. И это, в общем-то, правильно: дело не только в деньгах, но и в том, что государство рассчитывает на офицера, строит на него планы, ротации и т. п., все это важно. Человек, когда связывает себя с армией, должен изначально понимать, чем это для него обернется. И что служба требует определенных жертв и надо быть к этому готовым, – поясняет он. – Мы в обязательном порядке все это разъясняем, кто-то передумывает, кто-то, наоборот, идет на обострение ситуации, лишь бы все равно уволиться, пусть даже и по компрометирующим признакам.

Адвокат Александр Передрук считает, что глупо и неэффективно прежде всего для самого государства и его обороноспособности удерживать офицеров, которые не хотят служить.

– Они и ИП открывают, что запрещено законом, и на службу не выходят, и чего только не придумывают, лишь бы их наконец уволили, везде жалуются, ибо, конечно, у них есть право не служить, а реализоваться в другом месте, – говорит он. – И мне непонятно, почему Минобороны не хочет упростить процедуру разрыва таких отношений, если офицер готов компенсировать все расходы, а не удерживать его в армейском рабстве любой ценой.

Никто из экспертов не берется оценить, сколько в итоге молодых офицеров в первые же годы службы увольняется из армии. Официальный запрос в Минобороны, в котором Радио Свобода просит предоставить информацию о том, сколько ежегодно происходит увольнений через один-три года по окончании высшего учебного заведения, с чем это связано и в чем причина того, что желающим досрочно уволиться чинят в этом препятствия, остался без ответа. Но жалобы на огромные сложности при желании разорвать контракт регулярно появляются в паблике.

В августе этого года на невозможность уволиться жаловался офицер Кирилл Оленьев. После Военной академии материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге в мае 2020 года, он по распределению попал в Йошкар-Олу. И через год решил уволиться из-за низкой зарплаты и еще из-за того, что выполнение воинских обязанностей сводилось к земляным работам, уборке территории и покосу травы.

Четыре месяца его документы путешествовали по воинским частям, дивизиям и армиям и возвращались обратно. В итоге офицер записал видеообращение после которого, как выяснило Радио Свобода, его наконец уволили. В октябре аналогичную историю рассказал выпускник воронежского военного учебно-научного центра ВВС им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина Максим Мелешкин. Его рапорт об увольнении военное начальство рассматривает уже полгода. По его словам, «документы просто волокитят, либо приходят отписки».

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