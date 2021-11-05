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Врач из Слуцка: В 95% случаев заболеваемости COVID-19 в Беларуси - это дельтам-штамм

  • 5.11.2021, 19:53
  • 5,360
Врач из Слуцка: В 95% случаев заболеваемости COVID-19 в Беларуси - это дельтам-штамм

Появились и новые подвиды.

В Слуцке заболеваемость коронавирусом находится на одном уровне — снижения нет, но и роста тоже. Об этом «Кур'еру» рассказал Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

«За прошлую неделю немного уменьшился уровень, но в целом говорить о снижении пока нельзя, — сказал Павел Кучко. — Сейчас идёт неделя школьных каникул. После неё прогнозируется снижение на неделю или полторы. Возможно, опять пойдёт рост».

Главный санитарный врач добавил, что ещё надо учитывать, что в городе происходят разные события с большим скоплением людей, например, открытие крупного торгового объекта в городке, праздник Хеллоуин. «Это не способствует снижению заболеваемости», — сказал Павел Кучко.

Про дельта-штамм

По словам Павла Кучко, в 95% случаев заболеваемости коронавирусом в Беларуси — это дельтам-штамм. Появились и новые подвиды.

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращённым инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

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