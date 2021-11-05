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«БОР»: Уже пятый день упорные белорусы отстаивают свое право на свободу

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  • 5.11.2021, 20:20
  • 1,704
«БОР»: Уже пятый день упорные белорусы отстаивают свое право на свободу

Забастовка - это шанс спасти независимость страны.

- Вот уже пятый день упорные белорусы отстаивают свое право на свободу и независимость, пишет телеграм-канал «БОР».

Носим маски. Вакцинируемся. Остаемся дома. Проявляйте солидарность с теми, кто продолжает бороться.

Бастуй, Беларусь!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Спустя несколько дней, 4 ноября, самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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