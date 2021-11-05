«БОР»: Уже пятый день упорные белорусы отстаивают свое право на свободу

«БОР»: Уже пятый день упорные белорусы отстаивают свое право на свободу1
- 5.11.2021, 20:20
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Забастовка - это шанс спасти независимость страны.
- Вот уже пятый день упорные белорусы отстаивают свое право на свободу и независимость, пишет телеграм-канал «БОР».
Носим маски. Вакцинируемся. Остаемся дома. Проявляйте солидарность с теми, кто продолжает бороться.
Бастуй, Беларусь!
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Спустя несколько дней, 4 ноября, самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.