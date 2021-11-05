Минобороны Польши: Белорусские силовики строят пешеходные мосты на болоте для перехода мигрантов 4 5.11.2021, 20:30

6,774

Масштабы участия режима Лукашенко в эскалации миграционного кризиса огромны.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что белорусские силовики строят специальную инфраструктуру для переправки мигрантов в Польшу. Как он написал в Twitter, они готовят, например, пешеходные мосты для перехода через болотистую местность, передает «Радио Польша».

«Масштабы участия режима Лукашенко в эскалации миграционного кризиса огромны», - написал в Twitter глава Минобороны.

Skala zaangażowania reżimu Łukaszenki w eskalację kryzysu migracyjnego jest ogromna. Białorusini budują nawet specjalną infrastrukturę, by przepchnąć migrantów do Polski. Powstają np. kładki kierujące ludzi na tereny bagienne. pic.twitter.com/YfIqdlUI5C — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 5, 2021

Ранее ведомство сообщило, что в четверг белорусский военнослужащий пытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских военнослужащих, а пятеро вооруженных белорусов пытались разрушить забор, угрожая выстрелить в польских военных.

10 тысяч военнослужащих польской армии в настоящее время находятся на службе на восточной границе Польши или поблизости. В ближайшее время они будут задействованы в строительстве постоянного укрепления, которое должно препятствовать проникновению мигрантов с территории Беларуси в Польшу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».