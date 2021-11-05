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Минобороны Польши: Белорусские силовики строят пешеходные мосты на болоте для перехода мигрантов

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  • 5.11.2021, 20:30
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Минобороны Польши: Белорусские силовики строят пешеходные мосты на болоте для перехода мигрантов

Масштабы участия режима Лукашенко в эскалации миграционного кризиса огромны.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что белорусские силовики строят специальную инфраструктуру для переправки мигрантов в Польшу. Как он написал в Twitter, они готовят, например, пешеходные мосты для перехода через болотистую местность, передает «Радио Польша».

«Масштабы участия режима Лукашенко в эскалации миграционного кризиса огромны», - написал в Twitter глава Минобороны.

Ранее ведомство сообщило, что в четверг белорусский военнослужащий пытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских военнослужащих, а пятеро вооруженных белорусов пытались разрушить забор, угрожая выстрелить в польских военных.

10 тысяч военнослужащих польской армии в настоящее время находятся на службе на восточной границе Польши или поблизости. В ближайшее время они будут задействованы в строительстве постоянного укрепления, которое должно препятствовать проникновению мигрантов с территории Беларуси в Польшу.

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