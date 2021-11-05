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Нефть подорожала после того, как ОПЕК+ отказалась увеличить добычу

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  • 5.11.2021, 20:49
Нефть подорожала после того, как ОПЕК+ отказалась увеличить добычу

Организаация стран — экспортеров нефти отклонила призыв США увеличить поставки, чтобы поддержать рынок.

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как производители из стран, которые входят в ОПЕК+, отклонили призыв США увеличить поставки, чтобы поддержать рынок, сообщает liga.net со ссылкой на Reuters.

По состоянию на вечер, 5 ноября, нефть марки Brent подорожала на 1,26% до $81, 83 за баррель. Нефть марки WTI в США подорожала на 2,04%, до $80,39 за баррель.

Группа основных производителей ОПЕК+ согласилась в четверг придерживаться своего плана по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки с декабря, игнорируя призывы президента США Джо Байдена к дополнительной добыче.

Белый дом заявил, что Вашингтон рассмотрит возможные инструменты для обеспечения доступа к недорогой нефти после встречи ОПЕК+.

Теперь внимание будет сосредоточено на том, будут ли США и другие страны пользоваться нефтью из стратегических нефтяных запасов (SPR).

Нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново считает, что нефтяные запасы SPR могут заполнить пробел только во время сбоев в производстве, а не решить структурные проблемы, связанные с недостаточными инвестициями и растущим спросом. Хотя такое решение может привести к временному падению цен.

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