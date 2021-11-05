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В «битве за урожай» техника горит, а дети получают травмы

  • 5.11.2021, 20:52
  • 1,332
В «битве за урожай» техника горит, а дети получают травмы

Безопаснее оставаться дома.

13-летняя девочка пострадала в результате столкновения легковушки с плугами в Чашникском районе, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

ДТП произошло 4 ноября в районе деревни Большая Ольшанка. 37-летний водитель «Peugeot» попытался обогнать трактор «Беларус», ехавший с плугами. При обгоне легковушка совершила попутное столкновение с трактором.

В Столбцовском районе урожай настолько суров, что во время полевых работ загорелся американский кормоуборочный комбайн «Claas Lexion-750». В результате загорания поврежден моторный отсек.

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