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Медики предупредили о неожиданных последствиях COVID-19 для детей

  • 5.11.2021, 20:55
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Медики предупредили о неожиданных последствиях COVID-19 для детей

Опубликовано исследование испанских ученых.

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на распространенность расстройств пищевого поведения у детей и подростков, заявили испанские ученые и медики, результаты исследований которых опубликованы в статье на сайте Wiley Online Library, пишет healthinfo.ua.

Как отметили авторы работы, связь между коронавирусом и РПП проявляется из-за нарушений привычного распорядка жизни, эпидемиологических ограничений, эмоционального стресса, а также времяпрепровождения в социальных сетях.

В сумме все это провоцирует снижение самооценки и возникновение недовольства своим телом. Результатом становятся такие заболевания, как нервная и атипичная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание, неконтролируемое употребление препаратов для набора мышечной массы и так далее.

Ученые Центра биомедицинских исследований сетевой физиопатологии ожирения и питания (Каталония) отметили, что количество случаев расстройства пищевого поведения увеличилось на 15% в 2020 году среди людей до 30 лет, а состояние пациентов с уже диагностированным РПП во время пандемии ухудшилось. Пиковый возраст для развития нарушений — от 15 до 25 лет, однако расстройства подобного рода могут возникнуть в любой момент жизни.

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