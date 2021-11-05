Команда БОРа подвела итоги пятого дня забастовки 5.11.2021, 21:29

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Сегодня забастовка — это шанс спасти независимость Беларуси.

Команда «Белорусского объединения рабочих» БОР подвела итоги пятого дня забастовки:

- На сегодняшний день из 4,2 миллионов человек трудоспособного населения продолжают отсутствовать на рабочих местах около 1 миллиона человек. Три основные причины: больничные, отпуска и забастовка.

- Серьезную волну возмущения вызвало подписание «интеграционных карт» Путиным и Лукашенко. Множество частных предпринимателей и рабочих остались дома.

Также продолжает приходить большое количество сообщений и фото от включившихся в стачку.

- На многих предприятиях готовятся к грабительской приватизации и пугают людей списками увольнений под видом оптимизации производства.

- Смертность от Covid-19 катастрофически увеличилась. Поступают шокирующие сообщения от медиков и сотрудников ритуальных агенств. Только в Минске в одно патологоанатомическое бюро ежедневно поступает до 200 тел, умерших от Covid-19. Масштабы смертности по всей стране могут достигать 500 человек в день.

Сохрани себе жизнь, останься дома!

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