закрыть
5 ноября 2021, пятница, 21:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Три простых способа улучшить сон без лекарств

  • 5.11.2021, 21:39
Три простых способа улучшить сон без лекарств

Рекомендации врача-терапевта.

Используемые для борьбы с бессонницей таблетки имеют краткосрочный эффект и могут вызвать привыкание, а некоторые препараты обладают весьма выраженными побочными действиями. Гораздо лучше приобщиться к здоровому образу жизни и попытаться наладить сон естественным путем, заявила РИА Новости врач-терапевт и инфекционист Фаллахи Нуржахан.

"Первый способ борьбы с бессонницей без лекарств — правильный режим. Просыпаться и засыпать нужно в одно и то же время — это наладит биологические часы. В среднем взрослому человеку достаточно семь-девять часов сна. Поможет и ванна с эфирными маслами (лаванда, ромашка). Если на это нет времени, достаточно принять теплый душ. Главное — принять душ или ванну за два часа до сна. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Достаточно получаса, в теплое время года до полутора часов", — сообщила врач.

Также стоит отказаться от тяжелой пищи перед сном. Достаточно легкого перекуса: подойдут йогурт, банан, ромашковый чай. Кроме того, обязательны регулярные физические нагрузки: плавание, танцы, бег, занятия в тренажерном зале до 19 часов вечера, посоветовала эксперт.

"Ни в коем случае не заставляйте себя спать — это усиливает тревогу и нервное напряжение. Если не получилось уснуть в течение получаса, попробуйте послушать спокойную музыку или почитать книгу. Возвращайтесь в кровать, когда почувствуете легкую сонливость. Оптимальная влажность воздуха в спальне — 50-60 процентов. Температура – 17-20 градусов", — добавила врач-терапевт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко
Гражданин Лукашенко совершил государственную измену
Гражданин Лукашенко совершил государственную измену Андрей Санников