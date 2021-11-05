Три простых способа улучшить сон без лекарств 5.11.2021, 21:39

Рекомендации врача-терапевта.

Используемые для борьбы с бессонницей таблетки имеют краткосрочный эффект и могут вызвать привыкание, а некоторые препараты обладают весьма выраженными побочными действиями. Гораздо лучше приобщиться к здоровому образу жизни и попытаться наладить сон естественным путем, заявила РИА Новости врач-терапевт и инфекционист Фаллахи Нуржахан.

"Первый способ борьбы с бессонницей без лекарств — правильный режим. Просыпаться и засыпать нужно в одно и то же время — это наладит биологические часы. В среднем взрослому человеку достаточно семь-девять часов сна. Поможет и ванна с эфирными маслами (лаванда, ромашка). Если на это нет времени, достаточно принять теплый душ. Главное — принять душ или ванну за два часа до сна. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Достаточно получаса, в теплое время года до полутора часов", — сообщила врач.

Также стоит отказаться от тяжелой пищи перед сном. Достаточно легкого перекуса: подойдут йогурт, банан, ромашковый чай. Кроме того, обязательны регулярные физические нагрузки: плавание, танцы, бег, занятия в тренажерном зале до 19 часов вечера, посоветовала эксперт.

"Ни в коем случае не заставляйте себя спать — это усиливает тревогу и нервное напряжение. Если не получилось уснуть в течение получаса, попробуйте послушать спокойную музыку или почитать книгу. Возвращайтесь в кровать, когда почувствуете легкую сонливость. Оптимальная влажность воздуха в спальне — 50-60 процентов. Температура – 17-20 градусов", — добавила врач-терапевт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».