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Байден: США заказали миллионы таблеток Pfizer для лечения COVID-19

  • 5.11.2021, 22:07
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Байден: США заказали миллионы таблеток Pfizer для лечения COVID-19
Джо Байден

Новый препарат на 89% снижает риск госпитализации среди людей с риском развития осложнений.

Американский президент Джо Байден заявил в пятницу, что Соединенные Штаты уже сделали заказ на миллионы доз нового препарата - экспериментальных противовирусных таблеток против COVID-19, произведенных компанией Pfizer, на случай, если эта терапия окажется эффективной, передает «Голос Америки».

«Если управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдаст разрешение, у нас могут скоро появиться таблетки, которые будут успешно лечить зараженных вирусом людей, - сказал Байден, - Мы уже зарезервировали миллионы доз. Терапия станет еще одним инструментом в нашем арсенале защиты людей от наихудших осложнений COVID».

Испытания экспериментальной противовирусной таблетки производства Pfizer Inc. против COVID-19 продемонстрировали, что препарат на 89% снижает вероятность госпитализации или смерти взрослых людей с риском развития тяжелого заболевания, сообщила компания в пятницу.

Эти результаты, судя по всему, превосходят результаты, продемонстрированные при испытании таблетированного препарата «Молнупиравир», произведенного компанией Merck & Co Inc., который, как сообщалось в прошлом месяце, вдвое снижает вероятность смерти или госпитализации для пациентов с COVID-19, находящихся в группе риска.

Pfizer заявила, что вскоре планирует представить FDA промежуточные результаты испытаний нового таблетированного препарата, которые применяется в сочетании с уже давно существующим противовирусным препаратом «Ритонавир».

Компания рассчитывает на получение разрешения на экстренное использование препарата. Ожидается, что эта заявка будет подана до Дня благодарения, который в этом году отмечается в США 25 ноября, сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в интервью CNBC.

Комбинированный препарат, который будет выпускаться под торговой маркой «Паксловид», состоит из трех таблеток, принимаемых дважды в день.

В исследовании, проведенном Pfizer, принимали участие 1219 пациентов, у которых наличествовал хотя бы один фактор риска развития осложнения при COVID-19, к примеру, ожирение или диабет.

Было обнаружено, что только 0,8% тех, кто получал препарат Pfizer в течение трех дней после появления симптомов, были госпитализированы, и ни один из них не умер через 28 дней после лечения. В сравнении с этим, среди пациентов, принимавших плацебо, были госпитализированы 7% участников испытания, из них умели семь человек.

Показатели были аналогичными для пациентов, получавших лечение в течение пяти дней после появления симптомов – только 1% из этих людей был госпитализирован, и никто не умер, в то время как в группе людей, принимавших плацебо, были госпитализированы 6,7%, 10 человек умерли. По словам Бурлы, эффективность препарата составляет 85%.

Pfizer планирует произвести более 180 000 упаковок препарата к концу 2021 года и не менее 50 миллионов упаковок к концу 2022 года, из которых 21 миллион будет произведен в первом полугодии.

Препарат Pfizer, входящий в класс ингибиторов протеазы, предназначен для блокирования фермента, необходимого для размножения коронавируса.

Препарат «Молнупиравир» производства Merck имеет другой механизм действия, предназначенный для внесения ошибок в генетический код вируса. Merck уже продала миллионы таблеток для лечения коронавируса Соединенным Штатам, Великобритании и другим странам.

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